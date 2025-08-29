Предстоящий саммит ШОС. Каким видится будущее «шанхайской семьи»?

Но давайте попробуем присмотреться к Шанхайской организации сотрудничества с не совсем обычного ракурса. А для начала вспомним предложение нашего Президента, которое Александр Лукашенко озвучил в тот день, когда Беларусь стала полноправным членом ШОС.

Предстоящий саммит ШОС – то, что, безусловно, будет определять мировую повестку в ближайшие дни. Каким видится будущее «шанхайской семьи» лидерам и где нам точно стоит объединить усилия – вот тональность дискуссии на высшем уровне в Тяньцзине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впрочем, об этом белорусский лидер говорил не единожды. А суть предложения в сопряжении или суммировании интеграционных форматов. Иными словами – в поиске неких точек соприкосновения между ШОС и другими мировыми и региональными клубами государств. И вот здесь Минску видится большой потенциал для всех. Каких именно точек соприкосновения, как это может работать и, главное, какую пользу принести – попробуем разобраться на конкретных примерах.

Итак, ШОС плюс БРИКС. Что может получиться в сумме? Для начала важный момент – четыре государства-гиганта одновременно состоят в обеих организациях: Китай, Индия, Россия, Иран. А это к вопросу о компромиссах и договороспособности.

Во-вторых, суммирование прагматичной экономики – то, что лежит в основе БРИКС и, предположим, коллективной безопасности (а это одно из направлений в ШОС) – может принести гораздо больший эффект, нежели все это по отдельности. И, наконец, статус нового мирового центра силы. Разумеется, вместе эта сила внушительнее. И как раз таки в экспертном сообществе зреет мнение о том, что сумма ШОС+БРИКС становится платформой для выработки альтернативной модели мировой политики и, соответственно, мощным противовесом коллективному Западу.

Второй вариант сопряжения интеграционных форматов – и об этом также не раз говорил наш Президент – суммирование потенциала ШОС и Евразийского союза. Здесь сопряжение еще более очевидно: 4 государства из «евразийской пятерки» – члены «шанхайской семьи», и Беларусь в их числе. А учитывая взаимодополняющие цели двух организаций, сумма ШОС+ЕАЭС ложится в основу большого евразийского партнерства, о котором все чаще говорят в экспертном сообществе. Кроме того, китайский дипломат Чжан Мин, который несколько лет стоял у руля Шанхайской организации сотрудничества, уверен, что взаимодействие ШОС и ЕАЭС становится все более весомым в современной геополитике. И это то, с чем придется считаться остальным мировым игрокам.