Теперь каждый может узнать свой стаж. Минтруда и соцзащиты запустило мобильное приложение «ФСЗН»

Министерство труда и соцзащиты запустило мобильное приложение «ФСЗН», оно призвано взять под контроль вопросы уплаты взносов, а также следить за продолжительностью страхового стажа. Об этом поговорим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Екатериной Лихачевой, заместителем управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты. Кто станет главным пользователем мобильного приложения «ФСЗН»? Александр Меженный, ведущий:

На кого рассчитано данное приложение? Кто главный пользователь?

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты:

Главным пользователем мобильного приложения будут граждане, которые с 2003 года до текущего года состояли или состоят в трудовых отношениях или в гражданско-правовых отношениях. То есть те, у кого был работодатель. Ольга Войтенкова, ведущая:

То есть это касается и ИП? Екатерина Лихачева:

Конечно, в том числе и ИП. То есть все те, которые или за которых уплачивали взносы в бюджет фонда социальной защиты населения. Какие данные можно найти в приложении? Александр Меженный:

Какие данные там можно почерпнуть? В чем специфика именно этого приложения?

Екатерина Лихачева:

Наверное, начну с истории мобильного приложения, почему оно создано. Все знают, что у нас в стране уже 20 лет действует система персонифицированного учета, то есть у нас по всем работающим гражданам или гражданам ИП, которые самостоятельно уплачивают взносы в бюджет фонда, собирается информация в фонде социальной защиты населения. Фонд ведет базу данных. Из чего она формируется? Все работодатели предоставляют за своих работников информацию о приеме на работу, увольнение с работы и предоставляют информацию о начисленной заработной плате и уплаченных взносах в бюджет фонда. Данная информация аккумулируется в фонде, при достижении общеустановленного пенсионного возраста направляется в управление соцзащиты для назначения пенсии и определения права на пенсию. Начиная с 2024 года будет использоваться для назначения пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам. То есть мы ведем такую базу данных, которую используем для наших граждан, чтобы предоставить им социальные выплаты. Второй немаловажный момент – это то, что у нас практически каждый гражданин имеет право на трудовую пенсию. Мы все понимаем, что достигаем общеустановленного пенсионного возраста, женщины – 58 лет, мужчины – 63 года, вроде как мы рассчитываем на пенсию, но есть одно небольшое условие: чтобы реализовать право на пенсию, нужно, чтобы к общеустановленному пенсионному возрасту был сформирован страховой стаж.

Что такое страховой стаж? Это тот период, когда уплачивались взносы в бюджет фонда. Для граждан, которые в этом году пойдут на пенсию, для них нужно страхового стажа не менее 19 лет. Данный страховой стаж ежегодно увеличивается на полгода, к 2025 году достигнет своего предела максимального – 20 лет. То есть те граждане, которые начиная с 2025 года и старше пойдут на пенсию, у них у всех должен быть сформирован страховой стаж 20 лет и более. Страховой стаж – это период, когда уплачивались взносы. Есть небольшое но. Чтобы сформировался год страхового стажа, нужно чтобы ежемесячно уплачивались взносы из заработной платы или дохода для ИП не ниже, чем из размера минимальной заработной платы. То есть если человек работает и получает половинку минимальной заработной платы, то у него сформируется не месяц стажа за месяц, а только половина месяца. Это нужно знать, эта информация сегодня есть в нашем мобильном приложении, поэтому надеемся, что оно будет достаточно востребовано для нашего населения. Александр Меженный:

То есть по факту получается, что любой человек, зайдя в это приложение, может увидеть, какое количество стажа у него есть в наличии. Там уже все рассчитано, ему не нужно будет самому складывать, то есть он видит конкретную цифру. Допустим, он забыл, что какой-то месяц у него была зарплата чуть ниже прожиточного минимума, что эти месяцы у него не суммировались. Все это будет видно в приложении?

Екатерина Лихачева:

Да, все правильно. Наше приложение состоит из пяти разделов. Первый раздел – это страховое свидетельство. То есть когда первый раз устраивались на работу, нам выдавали зеленую карточку, она отображена в данном мобильном приложении. Еще в мобильном приложении отображаются места работы, то есть мы можем начиная с 2003 года посмотреть, где мы работали, наших всех нанимателей, увидеть нашу зарплату ежемесячную с этого периода, посмотреть, уплачивались ли взносы, увидеть работу по гражданско-правовым договорам отдельно. Плюс, этот раздел отдельный – это расчет страхового стажа. То есть войдя в мобильное приложение, автоматически рассчитывается страховой стаж, показывается, какой период по состоянию на 1 января 2023 года сформирован. Но здесь хочу обратить внимание: индивидуальный персонифицированный учет действует с 2003 года, чтобы граждане не пугались, если есть места работы до 2003 года, если работодатель уплачивал взносы, то там тоже сформировался страховой стаж, который он уже в заявительном принципе представит в управление соцзащиты, он тоже приплюсуется к необходимому. Насколько удобно и легко в использовании это приложение? Александр Меженный:

Насколько удобно и легко в использовании это приложение? Это удобно для пожилых людей? Екатерина Лихачева:

Оно просто в скачивании и использовании. Надо зайти в Google Play Маркет, задать большими буквами «ФСЗН» и скачать мобильное приложение. Его сейчас можно установить на Android, надеемся, что в ближайшем будущем заработает на iPhone. Мы идентифицируемся через систему межбанковской идентификации, вводим личный номер, который у нас отображается в паспорте, мобильный телефон, пароль, подтверждаем пароль – мы уже в мобильном приложении.