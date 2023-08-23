Теперь как новая – в Вилейке капитально обновили центральную районную больницу
Новости Беларуси. Повышать качество медпомощи в регионах – одна из ключевых задач системы здравоохранения. В сельских населенных пунктах и малых городах продолжают модернизировать медучреждения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Вилейке в новом облике встречает пациентов центральная районная больница. Несколько дней назад завершилась масштабная реконструкция хирургического корпуса. Изменилось здание не только внешне, но и внутри – здесь появилось новое оборудование, обустроили комфортные палаты.
Подробности в материале Дарьи Седун.
Вилейская центральная районная больница встречает пациентов при параде. На днях здесь завершили масштабную реконструкцию. К работам подошли основательно и капитально. Отремонтировали крышу и систему вентиляции, утеплили и покрасили фасад.
Ирина Макарова, главный врач Вилейской центральной районной больницы:
Пациент, когда к нам приходит, видит, что у нас порядок. Конечно, он уже мотивирован на то, что получит здесь качественную медицинскую помощь.
Благоустроили и территорию возле больницы. Беседка, скамейки, детская горка и даже небольшая тропа здоровья – лечиться в таких условиях не только приятно, но эффективно.
Подробнее в видео.