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Теперь как новая – в Вилейке капитально обновили центральную районную больницу

23 августа 2023 13:30
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Новости Беларуси. Повышать качество медпомощи в регионах – одна из ключевых задач системы здравоохранения. В сельских населенных пунктах и малых городах продолжают модернизировать медучреждения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, в Вилейке в новом облике встречает пациентов центральная районная больница. Несколько дней назад завершилась масштабная реконструкция хирургического корпуса. Изменилось здание не только внешне, но и внутри – здесь появилось новое оборудование, обустроили комфортные палаты.

Подробности в материале Дарьи Седун.

Теперь как новая – в Вилейке капитально обновили центральную районную больницу-1

Вилейская центральная районная больница встречает пациентов при параде. На днях здесь завершили масштабную реконструкцию. К работам подошли основательно и капитально. Отремонтировали крышу и систему вентиляции, утеплили и покрасили фасад.

Теперь как новая – в Вилейке капитально обновили центральную районную больницу-4

Ирина Макарова, главный врач Вилейской центральной районной больницы:
Пациент, когда к нам приходит, видит, что у нас порядок. Конечно, он уже мотивирован на то, что получит здесь качественную медицинскую помощь.

Теперь как новая – в Вилейке капитально обновили центральную районную больницу-7

Благоустроили и территорию возле больницы. Беседка, скамейки, детская горка и даже небольшая тропа здоровья – лечиться в таких условиях не только приятно, но эффективно.

Подробнее в видео.

# Учреждения здравоохранения # общество # Дарья Седун # Ирина Макарова # Фотофакт

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