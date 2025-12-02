Теперь есть бассейн и тренажёрный зал! Как модернизировали среднюю школу №9 Жодино?

Минская область – лидер спортивной отрасли Беларуси. Регион делает ставку на здоровье нации и результат впечатляет. Область активно инвестирует в спортивную инфраструктуру, преображая города и села новыми аренами, площадками и инициативами. Сегодня на Минщине насчитывается свыше 3 тысяч физкультурно-спортивных объектов, 200 из которых появились за последние несколько лет. Узда, Марьина Горка, Старые Дороги, Фаниполь, Дзержинск, Мядель – где еще появились новые спортивные сооружения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Директор «Борисов-Арены» рассказал о новой лыжероллерной трассе в городе.

Под чутким руководством тренера Людмилы Козловской в стенах 9-й школы Жодино рождаются настоящие спортсмены. Именно она первой заметила талант белорусской каноистки Ольги Климовой и остается ее личным наставником по сей день. Еще за годы своей работы преподаватель выпустила не один спортивный класс по гребле. Пока из-за холодов весла приходится ненадолго отложить, обучает юных спортсменов плаванию. Такая возможность появилась с открытием в учебном заведении обновленного бассейна.

Людмила Козловская, педагог дополнительного образования средней школы № 9 Жодино:

Занятия по плаванию сейчас мы стараемся для ребят делать, чтобы это было минимум два раза в неделю. Бассейн, конечно, сейчас не сравнить – то, что было тогда. Мы идем вперед, все двигается вперед, и сравнивать жизнь сейчас и жизнь тогда в любых сферах очень сложно. Конечно, то, что сейчас сделали с бассейном, – это совершенно другой бассейн. Понятно, что здесь какую-то специализированную нагрузку в этом бассейне не дашь, он на это не рассчитан, но мы не стремимся. Для того чтобы получить какие-то навыки элементарные в плавании, оздоровиться этого бассейна вполне достаточно. Температура воды, глубина – все позволяет как обучать плавать, так и проводить оздоровительную физкультуру и одновременно восстановительное мероприятие для более профессиональных спортсменов.

Вопрос о реконструкции школьного бассейна встал еще в 2022 году. Тогда появились проблемы с чашей, которая постоянно протекала. Из-за этого работу бассейна приостановили, что значительно отразилось на тренировках учеников и профессиональных спортсменов. Ведь в городе работает всего несколько объектов, где можно заниматься плаванием. Нагрузка на них возросла в разы. Но выход из ситуации не заставил себя долго ждать. Благодаря поддержке местного и областного исполкомов в октябре 2024 года в школе приступили к масштабной модернизации. Спустя год обновленный бассейн распахнул свои двери для учеников.

Не только бассейн теперь радует школьников. После модернизации в учреждении появилось целое спортивное пространство. Теперь в распоряжении ребят новый тренажерный зал, который уже успели оценить старшеклассники.

Позаботились в школе о самых маленьких учениках. Для них оборудовали просторный спортивный зал. Помимо внутренней отделки, абсолютно нового дизайна стен, здесь установили гимнастическую стенку, два баскетбольных кольца, обновили инвентарь.

Александра Илюкевич, руководитель физического воспитания средней школы № 9 Жодино:

Внешний вид очень сильно изменился. Это тоже очень сильно влияет как на нас, так и на детей. Дети все были в шоке. Они были счастливы, что такой зал, такое помещение. Намного приятнее работать. Дети более послушные. Они смотрят, что для них улучшают условия. Им самим приятнее работать в этих условиях.