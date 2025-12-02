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Теперь есть бассейн и тренажёрный зал! Как модернизировали среднюю школу №9 Жодино?

02 декабря 2025 15:46
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Минская область – лидер спортивной отрасли Беларуси. Регион делает ставку на здоровье нации и результат впечатляет. Область активно инвестирует в спортивную инфраструктуру, преображая города и села новыми аренами, площадками и инициативами. Сегодня на Минщине насчитывается свыше 3 тысяч физкультурно-спортивных объектов, 200 из которых появились за последние несколько лет. Узда, Марьина Горка, Старые Дороги, Фаниполь, Дзержинск, Мядель – где еще появились новые спортивные сооружения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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Теперь есть бассейн и тренажёрный зал! Как модернизировали среднюю школу №9 Жодино?-2

Под чутким руководством тренера Людмилы Козловской в стенах 9-й школы Жодино рождаются настоящие спортсмены. Именно она первой заметила талант белорусской каноистки Ольги Климовой и остается ее личным наставником по сей день. Еще за годы своей работы преподаватель выпустила не один спортивный класс по гребле. Пока из-за холодов весла приходится ненадолго отложить, обучает юных спортсменов плаванию. Такая возможность появилась с открытием в учебном заведении обновленного бассейна.

Теперь есть бассейн и тренажёрный зал! Как модернизировали среднюю школу №9 Жодино?-4

Людмила Козловская, педагог дополнительного образования средней школы № 9 Жодино:
Занятия по плаванию сейчас мы стараемся для ребят делать, чтобы это было минимум два раза в неделю. Бассейн, конечно, сейчас не сравнить – то, что было тогда. Мы идем вперед, все двигается вперед, и сравнивать жизнь сейчас и жизнь тогда в любых сферах очень сложно. Конечно, то, что сейчас сделали с бассейном, – это совершенно другой бассейн. Понятно, что здесь какую-то специализированную нагрузку в этом бассейне не дашь, он на это не рассчитан, но мы не стремимся.

Для того чтобы получить какие-то навыки элементарные в плавании, оздоровиться этого бассейна вполне достаточно. Температура воды, глубина – все позволяет как обучать плавать, так и проводить оздоровительную физкультуру и одновременно восстановительное мероприятие для более профессиональных спортсменов.

Теперь есть бассейн и тренажёрный зал! Как модернизировали среднюю школу №9 Жодино?-6

Вопрос о реконструкции школьного бассейна встал еще в 2022 году. Тогда появились проблемы с чашей, которая постоянно протекала. Из-за этого работу бассейна приостановили, что значительно отразилось на тренировках учеников и профессиональных спортсменов. Ведь в городе работает всего несколько объектов, где можно заниматься плаванием. Нагрузка на них возросла в разы. Но выход из ситуации не заставил себя долго ждать. Благодаря поддержке местного и областного исполкомов в октябре 2024 года в школе приступили к масштабной модернизации. Спустя год обновленный бассейн распахнул свои двери для учеников.

Теперь есть бассейн и тренажёрный зал! Как модернизировали среднюю школу №9 Жодино?-8

Не только бассейн теперь радует школьников. После модернизации в учреждении появилось целое спортивное пространство. Теперь в распоряжении ребят новый тренажерный зал, который уже успели оценить старшеклассники.

Теперь есть бассейн и тренажёрный зал! Как модернизировали среднюю школу №9 Жодино?-10

Позаботились в школе о самых маленьких учениках. Для них оборудовали просторный спортивный зал. Помимо внутренней отделки, абсолютно нового дизайна стен, здесь установили гимнастическую стенку, два баскетбольных кольца, обновили инвентарь.

Теперь есть бассейн и тренажёрный зал! Как модернизировали среднюю школу №9 Жодино?-12

Александра Илюкевич, руководитель физического воспитания средней школы № 9 Жодино:
Внешний вид очень сильно изменился. Это тоже очень сильно влияет как на нас, так и на детей. Дети все были в шоке. Они были счастливы, что такой зал, такое помещение. Намного приятнее работать. Дети более послушные. Они смотрят, что для них улучшают условия. Им самим приятнее работать в этих условиях.

Теперь есть бассейн и тренажёрный зал! Как модернизировали среднюю школу №9 Жодино?-14

Юлия Ткаченко, директор средней школы № 9 Жодино:
Я хочу сказать спасибо руководству города, которые с нами тесно сотрудничали. Председатель Жодинского городского исполнительного комитета Александр Николаевич Цивако очень много уделял нам времени, не оставлял без внимания, помогал даже в выборе строительных материалов, оборудования.

Подробности в видео.

# Алеся Иванова # Школы Беларуси

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