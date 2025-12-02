Королева Бона своими руками закладывала фундамент этого костёла – узнали историю святыни в Лунно

Эта каменная мозаика переливается, как шкатулка с самоцветами. Костел Святой Анны в Лунно – шедевр позднего классицизма, одно из чудес Мостовщины, рассказали в программе «Путевка BY». В этой долине света прихожане и путники обретают душевный покой, а с ним ясность и силы. Прозрачные вставки и эффект качки – каким стал самый длинный подвесной пешеходный мост в Беларуси?

Елена Луневская, прихожанка костела:

По преданию, о Лунно вспоминается в 1241 году, когда монголы напали на нашу землю. В то время у нас был костел на берегу Немана. Но второй костел наш был основан королевой Боной. На камне написано, что в 1546 году королева Бона, которой подарил король наши земли, решила построить здесь костел. Она привезла как память о себе, о своей Родине, камень из Италии, и своими ручками королевскими положила в фундамент костела. В 1745 году был очень сильный пожар, и пол местечка и костел сгорели.

Хотите верьте, хотите нет, но камень королевы Боны в народе считается талисманом для влюбленных. Все знают слухи про то, как Ее Величество отравила свою невестку Барбару Радзивилл и лишила сына смысла жизни. Якобы теперь, спустя много столетий, она искупает свою вину перед молодоженами. Существует поверье, что если пара венчается в костеле и с разрешения родителей просит у валуна защиты для семьи, это сулит счастливую совместную жизнь. А туристы и все желающие могут приложить руку к старцу и загадать желание.

Елена Луневская:

Этот костел появился в 1782 году благодаря Станиславу Понятовскому. На его средства был построен костел из кирпича, о чем свидетельствует надпись на костеле, в 1895 году княгиней Марией Любецкой идет реконструкция. Княгиня тоже была с характером, как и королева Бона, и она издает приказ, что каждый крестьянин этих земель должен привезти 10 повозок этих камней. Камни – один в один. Делают обманные колонны – и вот, наш величавый костел сохранился до наших времен.