Директор «Борисов-Арены» рассказал о новой лыжероллерной трассе в городе

Минская область – лидер спортивной отрасли Беларуси. Регион делает ставку на здоровье нации и результат впечатляет. Область активно инвестирует в спортивную инфраструктуру, преображая города и села новыми аренами, площадками и инициативами. Сегодня на Минщине насчитывается свыше 3 тысяч физкультурно-спортивных объектов, 200 из которых появились за последние несколько лет. Узда, Марьина Горка, Старые Дороги, Фаниполь, Дзержинск, Мядель – где еще появились новые спортивные сооружения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Теперь есть бассейн и тренажёрный зал! Как модернизировали среднюю школу №9 Жодино?

«Борисов-Арена» – это не только один из самых красивых образцов современной архитектуры, но и крупнейший спортивный комплекс города. Открытый в 2014 году как домашний стадион для футбольного клуба БАТЭ, является центром притяжения как для профессиональных спортсменов, так и любителей спорта. Помимо огромной арены, вместимость которой свыше 13 тысяч человек, здесь расположены тренажерный зал, детский игровой центр и другая инфраструктура, которая недавно пополнилась еще одной долгожданной локацией. На территории комплекса открыли лыжероллерную трассу. Линия дистанции – полтора километра со штрафными кругами по 75 и 150 метров, также стрельбище на 48 мишенных установок. Оборудован здесь и биатлонный тир.

Дмитрий Тихонов, директор «Борисов-Арены»:

Будем заниматься популяризацией зимнего вида спорта. Будем так называемым центром протяжения спортивного сообщества Борисовщины, я думаю, ближайших регионов. Начинаем подготовку к зимнему сезону. У нас функционирует пункт проката. Мы его открыли вместе с лыжерольдерной трассой. Там представлен следующий спортинвентарь: для занятий летом – лыжероллеры, роликовые коньки, скейт-доски, велосипеды с полной амуницией, экипировкой. Для зимних видов спорта там представлены лыжи белорусского производства, лыжные ботинки тоже белорусского производства. Благодаря помощи наших друзей – Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» – были приобретены лыжи дополнительно. В общей численности у нас порядка 100 пар лыж и 150 пар ботинок. Благодаря учреждениям города пополнили материально-техническую базу для организации пункта проката. Планируем закатывать трассу лыжероллерную протяженностью полтора километра для того, чтобы население города могло активно участвовать в спортивной жизни, кататься на лыжах, также наша детско-юношеская школа могла проводить здесь еще одно тренировочное занятие. Трасса будет оснежена, есть освещение, что позволит заниматься не только в дневное время, но и в вечернее, и ночное.

Борисовская школа биатлона взрастила не одного именитого спортсмена, который прославил нашу страну на международных и олимпийских аренах. В их числе Людмила Калинчик, Максим Воробей, Сергей Дашкевич, Владислав Бабицкий. Чтобы продолжить традиции и дальше открывать миру новые имена белорусских биатлонистов, трассу построили с учетом всех современных требований. Асфальтобетонное покрытие обеспечивает хорошие условия для занятий спортом. Здесь будут проводить соревнования как минимум областного уровня.