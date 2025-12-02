Делегаты ВНС: в программе соцэкономразвития проработаны все аспекты, чтобы жизнь белорусов стала лучше

Через сильные регионы к процветающей Беларуси. Делегаты ВНС от Минской области обсуждают проект программы социально-экономического развития страны на пять лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ее утвердят на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.

На народном вече центральный регион представят 37 человек. Это люди из разных сфер: от промышленности до образования и культуры. Среди них и руководитель по военно-патриотическому воспитанию 3-й червенской школы. Виктор Казаченок свою жизнь посвятил воспитанию молодого поколения. Он возглавляет военно-патриотический клуб «Дозор». И для воспитанников является настоящим наставником, чьи слова подкреплены личным примером и авторитетом.

Виктор Казаченок, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 3 имени Л.Ф. Комаровского Червеня, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Я являюсь не только руководителем, но также еще и председателем ветеранской организации нашего ОО «Белорусский Союз ветеранов войны в Афганистане». Я был и делегатом VI Всебелорусского народного собрания, и VII Всебелорусского народного собрания.

Изучив проект программы социально-экономического развития на будущую пятилетку, можно с уверенностью сказать, что в ней проработаны все аспекты, чтобы жизнь наших граждан стала намного лучше. В ней затронуты все вопросы. Это демографическое положение в стране, образование, здравоохранение. Ни одна программа не будет реализована без участия человека. Ни один искусственный интеллект, ни робототехника не смогут это сделать.

Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 18 и 19 декабря в Минске. В работе примут участие 1200 делегатов со всех регионов страны.