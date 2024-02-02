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В Беларуси при диспансеризации женщины теперь могут получить диагностику онкозаболеваний

02 февраля 2024 16:55
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В Беларуси с начала 2024 года расширен перечень исследований для обязательной диспансеризации. Одной из форм стала ПЦР-диагностика для женщин на вирус, который является своеобразным маркером онкозаболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лаборатории уже приступили к работе, которой значительно прибавилось.

Быть на шаг впереди болезни – репортаж Кристины Протосовицкой.

В Беларуси при диспансеризации женщины теперь могут получить диагностику онкозаболеваний-1

Одни из лучших ПЦР-анализаторов в стране. Одновременно исследуют 96 образцов без участия человека. А потому ошибка исключается. Оборудование белорусско-российского производства – таких единиц в областном кожно-венерологическом диспансере сразу несколько.

Спросили мнение женщин о новых исследованиях при диспансеризации: «Это обязательно нужно всем» – читайте здесь.

В Беларуси при диспансеризации женщины теперь могут получить диагностику онкозаболеваний-4

Никита Бошко, врач клинической лабораторной диагностики Брестского областного кожно-венерологического диспансера:
Точечно, чувствительно и быстро определить инфекцию. То есть с момента поступления биологического материала к нам в лабораторию за несколько дней мы можем выдать результат до лечащего врача.

В Беларуси при диспансеризации женщины теперь могут получить диагностику онкозаболеваний-7

Врач клинической диагностики Никита Бошко только недавно сменил статус молодого специалиста – приступил к работе в разгар исследований на ковид в 2020 году, когда о ПЦР заговорили все. Теперь в поле зрения вирус папилломы человека. Именно эту инфекцию называют «маркером» онкозаболеваний у женщин. Может жить в организме бессимптомно и много лет – врожденная или приобретенная. А потому теперь обязательно к диагностике.

Никита Бошко:
Это очень важно для исследований. Потому что у нас есть проблемы с бесплодием, с другими различными заболеваниями. И раннее выявление вируса поможет избавиться от болезни заранее его излечить.

Подробнее о проблеме в сюжете.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество

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