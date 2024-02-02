В Беларуси при диспансеризации женщины теперь могут получить диагностику онкозаболеваний

В Беларуси с начала 2024 года расширен перечень исследований для обязательной диспансеризации. Одной из форм стала ПЦР-диагностика для женщин на вирус, который является своеобразным маркером онкозаболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лаборатории уже приступили к работе, которой значительно прибавилось.

Одни из лучших ПЦР-анализаторов в стране. Одновременно исследуют 96 образцов без участия человека. А потому ошибка исключается. Оборудование белорусско-российского производства – таких единиц в областном кожно-венерологическом диспансере сразу несколько.

Никита Б ошко, врач клинической лабораторной диагностики Б рестского областного кожно-венерологического диспансера: Точечно, чувствительно и быстро определить инфекцию. То есть с момента поступления биологического материала к нам в лабораторию за несколько дней мы можем выдать результат до лечащего врача.

Врач клинической диагностики Никита Бошко только недавно сменил статус молодого специалиста – приступил к работе в разгар исследований на ковид в 2020 году, когда о ПЦР заговорили все. Теперь в поле зрения вирус папилломы человека. Именно эту инфекцию называют «маркером» онкозаболеваний у женщин. Может жить в организме бессимптомно и много лет – врожденная или приобретенная. А потому теперь обязательно к диагностике.

Никита Бошко:

Это очень важно для исследований. Потому что у нас есть проблемы с бесплодием, с другими различными заболеваниями. И раннее выявление вируса поможет избавиться от болезни – заранее его излечить.