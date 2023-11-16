Темпы эндопротезирования суставов в Брестской области увеличили в 3 раза. Истории пациентов и мнения врачей

Новости Беларуси. В больницах Брестской области в 2023 году в три раза увеличили темпы эндопротезирования крупных суставов. Такую помощь оказывают не только на областном, но и на региональном уровне – в Пинске, Барановичах и Брестской центральной городской больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что сократить очереди на замену суставов стало одним из строжайших требований главы государства на «громком» совещании по здравоохранению. Как помогают пациентам на местах избавиться от многолетней боли – репортаж Кристины Протосовицкой.

Первые шаги взрослого человека. Стоит добавить – здоровые. Без боли в колене – до скрежета зубов. 41-летний житель Бреста Юрий Луцык еще долго не забудет это состояние беспомощности, когда сустав тебя изводит даже в состоянии покоя, а каждое движение сродни наказанию. За плечами у мужчины – троеборье и силовые виды спорта. Но в какой-то момент просто подняться по лестнице стало невозможным. Впереди реабилитация, а когда выпишется, первым делом, говорит, отправится на велопрогулку с 9-летним сыном, которому отказывал уже несколько лет.

Юрий Луцык, житель Бреста:

Все достаточно быстро во славу божью и врачей. Врач вошел в мое положение в силу моего возраста. Около трех месяцев вспомогательными будут костыли, опоры, а потом все нормально – будем восстанавливаться.

Говорят, что проблемы с суставами молодеют и не ошибаются. Для мамы Валентины Бурштын протезирование стало буквально подарком на день рождения. Врожденная патология беспокоила с детства, справлялась консервативными методами, но перенесенный ковид запустил обратный отсчет. Рабочий день фармацевта на ногах – и любимая профессия для женщины превратилась в каторгу. Нужного размера протез пришлось немного подождать – они имеют индивидуальный размер ряд.

Валентина Бурштын, жительница Бреста:

Жизнь поменялась конкретно. Ты спишь, и у тебя болит. Это невыносимо, каждый шаг. Ты дома даже не можешь себя обслуживать. С ребенком куда-то идти – это невозможно было сделать, потому что надо идти, это была нагрузка, это боль, лишнее движение. Сейчас планы с ребенком походить, поездить.