Гуманитарный рейс «Белавиа » вылетел из Египта

Гуманитарный рейс для эвакуации белорусов и членов их семей из зоны Палестино-израильского конфликта полтора часа назад вылетел из Египта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сегодня наши соотечественники прибудут в Национальный аэропорт Минск. По информации табло посадка лайнера ожидается в 23:40. На борту сотрудники КГБ и МЧС, кто выполнил поручение главы государства – вернуть людей к мирной жизни. 43 человека, в том числе дети, пережили обстрелы и бомбежки.

Напомним, конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, после того как движение ХАМАС обстреляло ракетами территорию Израиля, в ответ был атакован сектор Газа. С учетом всего пережитого пассажирам Boeing «Белавиа» была оказана неотложная психологическая помощь. По предварительным данным, медицинское вмешательство не потребовалось.

Спасательная миссия началась утром 16 ноября. Но предшествовала ей без преувеличения серьезная работа, пришлось подключать всевозможные контакты. Как сообщили в МИД Беларуси, помощь оказали в том числе Израиль, Египет, Россия и Катар. Наиболее безопасным, а также единственно возможным путем вывода наших граждан из зоны конфликта, стала граница между сектором Газа и Египтом. Пункт «Рафах» – единственный коридор для движения беженцев и гуманитарных грузов. Здесь белорусов и их семьи встретили сотрудники Комитета госбезопасности Беларуси. После долгого времени, проведенного в страхе за жизнь и здоровье близких, люди наконец оказались в безопасности. На кадрах – слезы, но теперь уже от облегчения. Самое страшное позади.

Как сказал глава нашего государства, самое дорогостоящее – это хлеб, а самое дорогое – люди. Вы – наши люди.