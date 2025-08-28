В Гомельcкой области убрано около 95% площадей зерновых, зернобобовых и рапса

Аграрии Гомельcкой области достигли знакового рубежа – намолотили миллион тонн зерна. В целом регионе убрано около 95 % площадей – так что валовой сбор еще возрастет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельские труженики завершают основной этап жатвы – осталось около 11 тысяч гектаров. После уборки зерновых очередь за кукурузой. На юге страны этой культуре – внимание особое. Здесь она вызревает на зерно быстрее всего.

Анатолий Гапоник, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

На сегодняшний день в Гомельской области убрано 348 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых культур и рапса. Это немного более 95 % от запланированной уборочной площади. На сегодняшний день Гомельская область намолотила миллион две тысячи тонн зерна. Это с учетом рапса, зерновых и зернобобовых культур. В Гомельской области еще осталось порядка 11 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых культур, плюс еще гречиха и просо. Соответственно, каравай в Гомельской области еще увеличится.

Более миллиона тонн зерна намолотили также хлеборобы Гродненской, Брестской и Могилевской областей. Топ лидеров возглавляет столичный регион, где собрано более 2,1 миллиона тонн зерна.