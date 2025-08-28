Лукашенко поручил учёным сделать устойчивый к болезням сорт картофеля

Отсутствие в магазинах качественного отечественного картофеля будет иметь для руководителей торговых сетей плачевные последствия. Об этом предупредил Президент в ходе совещания по вопросам развития картофелеводства. Александр Лукашенко 28 августа работал в Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания вопросы качества продукции, стабильности цен и экспортного потенциала. Все это обсудили в ходе обстоятельного разговора, однако прежде вопросы рассмотрели на прикладном уровне. Президенту рассказали о сортах, выведенных профильным Научно-практическим центром НАН. Они уже высажены на экспериментальном поле главы государства. Александр Лукашенко рассказал, кому подарит урожай на предстоящем саммите ШОС. Лукашенко рассказал, что возьмет в качестве подарков на саммит ШОС в Китай.

Министр сельского хозяйства доложил о ходе жатвы и прогнозах на урожай. В этом году планируется собрать более трех миллионов тонн картофеля – достаточно, чтобы обеспечить население, пополнить стабфонды и экспортировать. Президенту также рассказали о сортах, выведенных в Беларуси. Какие высаживать – дело самих хозяйств, однако свое иметь надо. О научном сопровождении картофелеводства на совещании говорили отдельно. Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас при Национальной академии наук работает целый институт картофелеводства. «Скарб», «Манифест», «Ласунок», «Бриз», «Першацвет» сегодня мы видели. Сейчас экзотика пошла. «Сапфир» у вас там появился. С полезной фиолетовой мякотью. Но как фермеры говорят, что уже разного рода цвета не приветствуются. Традиционные, классические любят. Но надо производить то, что пользуется спросом. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Наши ученые могут и должны постоянно улучшать линейки отечественных высокопродуктивных сортов, делать их устойчивыми к болезням и неблагоприятным погодным условиям. Куда мы движемся в этом направлении? Я имею в виду сорт, сортообмен, есть ли система, нормальная ли эта система. В этом году по весне были многократные заморозки. Все лето заливные дожди, а потом ранний туман, фитофтора. Если у нас сорта одинаково устойчивы к этому фитофторозу, парше, надо сделать нормальный сорт.