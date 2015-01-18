Тема с горячей линии СТВ: Жителям деревни Леонтьевичи - 7 км от Минска - с работы из города приходится возвращаться автостопом или пешком

Новости Беларуси. Поводом для этого сюжета программы Новости «24 часа» на СТВ послужил звонок на горячую линию телеканала. Жители деревни Леонтьевичи, что в семи километрах от Минска, сетуют, что с работы им приходится возвращаться автостопом или пешком: последний автобус из города выходит в 17.45.

Александр Маисейчик:

Учитывая то, что у меня больная нога, я эти 3 км иду минимум полтора часа. Вот заболел ребенок, вызывают такси и тогда едут назад.

Почти четыре десятка лет Александр Павлович живет в Леонтьевичах. В этом родном и живописном уголке только одно заставляет его печально призадуматься: мол, как так, в месте, где дружные соседи и детский крик, так по-деревенски глухо с комфортом.

Людмила Белевич:

И получается, если даже кто-то хочет пойти в город работать, нечем добираться вечером домой.

Людмиле Павловне, правда, с работой повезло — на месте. А вот ее соседка уже третий год как педагог в Сенницкой средней школе. В точных науках Тамаре Василец нет равных, но сказать со стопроцентной точностью, во сколько и, главное, как доберется домой уже завтра, не может.

Но больше переживает учитель все-таки за своих учеников. Маленьких «леонтьевичей» больше не подвозят в альма-матер: они встают с петухами, а потом, уже в школе, целый час ждут начало первого урока.

Тамара Василец:

Заявление писали неоднократно, обращались в Минсктранс. И они давали отказ.

Деревня Леонтьевичи всего в семи километрах от Минска, но, судя по всему, голос этих жителей в столицу долетает лишь тихим эхо. Главное, что все согласно стандартам. Минимальные 8 рейсов в будни и 6 в выходные.

Кирилл Сенютич, заместитель начальника отдела организаций пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Есть у них альтернативный вариант. Например, недалеко от деревни Леонтьевичи есть дорога на деревню Атолино. От ближайшей остановки до деревни по нашим замерам порядка 3.5 км.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Наша съемочная группа решила провести свой эксперимент. Вот это та самая остановка до которой и доезжают жители деревни поздно вечером. После чего — курс на родные просторы и полный вперед! Что ж, сейчас около 17 часов. Посмотрим, за сколько же мы доберемся до деревни Леонтьевичи автостопом и пешком.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Чуть больше часа затратили мы на этот нелегкий путь. В результате и замерзли, и устали. Ни один автомобиль так и не остановился. К счастью, свой маршрут мы начали далеко не в девять вечера.

Они не просят новых больших и комфортабельных автобусов. Им достаточно двух дополнительных рейсовых маршруток после 7 вечера.

Людмила Белевич:

Мы заплатим лучше свои деньги, но доедем, чем будем идти ночью пешком.

Или хотя бы добавить в уже существующие маршруты дополнительную остановку — Леонтьевичи.

Александр Маисейчик:

Можно же по кругу пустить маленькую маршрутку, которая ходи в Мачцлищи или Самохваловичи.

Кирилл Сенютич, заместитель начальника отдела организаций пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Надо определиться по крайней мере на уровне сельсовета с тем, какие рейсы необходимы этому населенному пункту. Вполне возможно, что расписание сегодня несовершенно.

Расписание, которое значительно не менялось порядка четверти века, скорректировать можно. Сейчас главное объединить усилия не только жителей деревни и транспортной организации, но и местной власти. Впрочем, с последними не мешало бы пообщаться не только об автобусах, но и дорогах, и их освещении.