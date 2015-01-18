Православные отмечают Крещенский сочельник 18 января

Новости Беларуси. У православных 18 января Крещенский сочельник. Этот день предшествует празднику Крещения Иисуса Христа. Верующие соблюдают строгий пост, а вечером спешат в храмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой ночью пройдут торжественные молебны и чин великого освящения воды.

Существует поверье, что крещенская вода обладает удивительными свойствами, благотворно влияет на духовное и физическое здоровье человека. Ею освящают жилища и иконы. Крещенская вода приобретает определенные физические свойства и не портится под воздействием времени.

Кроме того, в Крещенский сочельник многие верующие троекратно окунаются в прорубь.

Ведь согласно поверью, ледяная живительная влага исцеляет тело и укрепляет дух. А для того, что бы купание и правда было во здравие, за безопасностью возле всех купелей будут следить медики, спасатели и водолазы.