Остановить истерику и узнать максимум данных. Как принимают наши звонки на 102
«Пожалуйста, побыстрее!», – примерно так думает человек, который набрал номер 102. За прошлый год минчане позвонили в милицию почти 600 тысяч раз. Все эти вызовы поступили сюда. В эту небольшую комнату, где круглосуточно дежурят как минимум 10 инспекторов связи.
Наталья Кудрявцева, начальник службы милиции «102» ГУВД Мингорисполкома:
В первую очередь, мы выясняем, что случилось у человека. Во вторую очередь, где произошли события, потому что бывают такие ситуации, когда человек не успевает договорить и связь обрывается.
Иногда горожане звонят не по адресу. Один не может достать из-под капота кошку, другого затопили соседи. Чтобы помочь соотечественникам, сотрудники могут отправить к ним спасателей, медиков или коммунальщиков. А вот за желание просто так проверить оперативность службы вполне можно получить штраф или административную статью. Однако большинство звонков поступает по делу. И здесь даже есть своя динамика.
Наталья Кудрявцева:
В утреннее и вечернее время, так называемые часы пик, большинство звонков поступает по линии ГАИ. Ближе к 23 – звонки в сфере семейно-бытовых отношений.
Эти, с виду хрупкие, девушки за 12-часовую смену принимают порядка трёх сотен звонков. Кроме стальных нервов, на такой работе нужны и навыки психолога. Одновременно останавливать истерику и узнавать максимум сведений – задача непростая.
Оператор заполняет электронную карточку и мгновенно направляет её правоохранителям одного из девяти районов столицы.
Уже в РУВД дежурный определяет уровень опасности происшествия. В зависимости от описания проблемы, на место отправится участковый, сотрудник розыска или следственно-оперативная группа. Так, например, стражи порядка Первомайского района в день получают как минимум 70 сообщений.
Роман Алиев, старший оперативный дежурный оперативно-дежурной службы Первомайского РУВД г. Минска:
По некоторым сообщениям мы обязаны выбывать в течение 10 минут. А по некоторым, например, как по линии ГАИ – не более 40 минут.
Очередной вызов не заставил себя долго ждать. Правоохранители никогда не знают, что и кого увидят на месте событий, а потому каждый раз отправляются во всеоружии.
Егор Громович, милиционер роты патрульно-постовой службы милиции Первомайского РУВД г. Минска:
Оружие, палка резиновая, наручники, перцовый баллончик, бронежилет и шлем.
Эта поездка из разряда бытовых. Несколько минут назад женщина на том конце провода попросила помочь с соседями снизу. Те устроили фестиваль алкоголя и перестали контролировать громкость веселья. Для милиции – процедура стандартная. Звонок в дверь, беседа с растерянными нарушителями спокойствия и предупреждение на будущее. В этот раз закончить не самый культурный отдых удалось мирно.
Егор Громович:
С ними была проведена профилактическая беседа по поводу недопущения семейных скандалов и криков, чтобы они не мешали соседям отдыхать.
Не успели милиционеры выйти из одной квартиры, рация уже вещает о ЧП на другой стороне улицы. Поток сообщений от попавших в беду минчан не закончится до утра. И именно эти люди в форме стараются сделать столицу, да и всю страну, немного спокойнее.