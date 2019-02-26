Остановить истерику и узнать максимум данных. Как принимают наши звонки на 102

«Пожалуйста, побыстрее!», – примерно так думает человек, который набрал номер 102. За прошлый год минчане позвонили в милицию почти 600 тысяч раз. Все эти вызовы поступили сюда. В эту небольшую комнату, где круглосуточно дежурят как минимум 10 инспекторов связи.

Наталья Кудрявцева, начальник службы милиции «102» ГУВД Мингорисполкома:

В первую очередь, мы выясняем, что случилось у человека. Во вторую очередь, где произошли события, потому что бывают такие ситуации, когда человек не успевает договорить и связь обрывается.



Иногда горожане звонят не по адресу. Один не может достать из-под капота кошку, другого затопили соседи. Чтобы помочь соотечественникам, сотрудники могут отправить к ним спасателей, медиков или коммунальщиков. А вот за желание просто так проверить оперативность службы вполне можно получить штраф или административную статью. Однако большинство звонков поступает по делу. И здесь даже есть своя динамика.

Наталья Кудрявцева:

В утреннее и вечернее время, так называемые часы пик, большинство звонков поступает по линии ГАИ. Ближе к 23 – звонки в сфере семейно-бытовых отношений.

Эти, с виду хрупкие, девушки за 12-часовую смену принимают порядка трёх сотен звонков. Кроме стальных нервов, на такой работе нужны и навыки психолога. Одновременно останавливать истерику и узнавать максимум сведений – задача непростая.

Оператор заполняет электронную карточку и мгновенно направляет её правоохранителям одного из девяти районов столицы.

Уже в РУВД дежурный определяет уровень опасности происшествия. В зависимости от описания проблемы, на место отправится участковый, сотрудник розыска или следственно-оперативная группа. Так, например, стражи порядка Первомайского района в день получают как минимум 70 сообщений. Роман Алиев, старший оперативный дежурный оперативно-дежурной службы Первомайского РУВД г. Минска:

По некоторым сообщениям мы обязаны выбывать в течение 10 минут. А по некоторым, например, как по линии ГАИ – не более 40 минут.

Очередной вызов не заставил себя долго ждать. Правоохранители никогда не знают, что и кого увидят на месте событий, а потому каждый раз отправляются во всеоружии. Егор Громович, милиционер роты патрульно-постовой службы милиции Первомайского РУВД г. Минска:

Оружие, палка резиновая, наручники, перцовый баллончик, бронежилет и шлем.

Эта поездка из разряда бытовых. Несколько минут назад женщина на том конце провода попросила помочь с соседями снизу. Те устроили фестиваль алкоголя и перестали контролировать громкость веселья. Для милиции – процедура стандартная. Звонок в дверь, беседа с растерянными нарушителями спокойствия и предупреждение на будущее. В этот раз закончить не самый культурный отдых удалось мирно. Егор Громович:

С ними была проведена профилактическая беседа по поводу недопущения семейных скандалов и криков, чтобы они не мешали соседям отдыхать.