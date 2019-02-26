«Берёт предоплату 70% и не отвечает на звонки»: действительна ли электронная версия договора на услуги?

Покупая подарок для любимых сына и дочери, Ирина Сапега остановила выбор на новомодном спортивном комплексе. Почему женщина осталась ни с чем, рассказываем в программе «Добро пожаловаться». Продавец уверял: новинка с лихвой компенсирует детям даже активные игры на свежем воздухе. Определившись с моделью, Ирина поспешила сделать заказ в Интернете. Ирина Сапега:

Нашла в интернете фирму «АлюДрайв». Директор Савицкий обещал изготовить мебель по заказу в течение месяца. Выслал договор в электронном виде. Я деньги перевела на его карту, так как сама живу в Барановичах. Ирина оплатила авансом сразу 70% от стоимости покупки и запаслась терпением. Заказ должны были доставить в течение месяца – именно такой срок по изготовлению указал сам продавец. Но всего через пару недель его и след простыл! Ирина Сапега:

Изначально мы с ним общались по поводу заказа, он выходил на связь, мы обсуждали все детали. Прошёл месяц, заказа не было, он пропал, трубку не брал. Позже выяснилось: документов женщина не подписывала, а деньги отдала, поверив на слово. На руках у неё осталась лишь электронная копия договора, подписанная продавцом. Специалисты уверяют – такой документ никакой юридической силы не имеет, а предъявлять претензии сейчас просто некому!

Дарина Гулюта, заместитель председателя городского общества защиты потребителей:

Договор считается заключённым, если на нём стоит оригинальная подпись исполнителя и заказчика. В данном случае договор не является оригинальным, это лишь факсимильная копия. На хитрую удочку попалась не только Ирина. Жертвами обмана успели стать десятки доверчивых покупателей. Все они остались ни с чем.

ОТЗЫВЫ:

– Заказали у ИП Савицкого изготовление мебели. По итогу просрочено уже на месяц. Телефон не поднимает. Номера мои в «чёрном» списке. Ссылается якобы на какую-то болезнь, хотя при этом принимает заказы дальше. – Заказала мебель у ИП Савицкого, внесла аванс 500 у.е. Должен был поставить в апреле 2018 года. Затем перестал поднимать трубку, просто игнорировал. Звонили с другого номера – бросает трубку. – «Алюдрайв», в частности, директор является типичным мошенником – довелось с ним поработать. После окончания объекта в момент расчёта он пропал, на телефонные звонки не отвечал, а если и отвечал, то кормил завтраками. Поэтому не советую сотрудничать с этой компанией и с этим человеком. Да, кстати, до сих пор денег не вернул. – Мошенники ООО «АлюДрайв» в лице А. Г. Савицкого: берёт предоплату 70% и не отвечает на звонки! Заказ не выполняет. УНП указывает разный, информацию размещает на Куфаре под разными именами. Указанные на сайте телефоны предательски молчат. Съёмочная группа программы «Добро пожаловаться» отправляется на поиски неуловимого продавца. В электронном договоре героини указан адрес – агрогородок Колодищи. На месте журналистов встречает вахтёр, а про фирму «АлюДрайв» он знать ничего не знает. Зато, услышав фамилию директора, одобрительно кивает головой.

Вахтёр:

У нас нет такой компании, а Савицкий есть, но у нас не А.С., а Анатолий Сергеевич. Спустя пару минут в коридоре появляется тот самый Савицкий, но услышав название фирмы, мужчина меняется в лице. Вам ни о чём не говорит компания «АлюДрайв»? А. Савицкий:

А это что у нас тут такое? Почему съёмка не санкционирована? И спешит скрыться в темном коридоре. А. Савицкий:

Это по поводу этих товарищей, которые людей по мебели пробрасывают? А Вы слышали об этом? А. Савицкий:

Конечно, слышал. Обратитесь в РУВД Сморгонское, они вам всё расскажут и покажут. За дело берутся юристы. Специалисты с ходу отмечают: помимо неоказанной услуги, руководству фирмы придётся отвечать не только за испорченные ожидания. В электронном договоре, подписанном в одностороннем порядке директором, есть и другое грубое нарушение – указывать личный счёт для перевода денег строго запрещено по закону!