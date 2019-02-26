«У него хватает и времени, и терпения, и поговорить». Парень-соцработник помогает пенсионерам в Минске

В этом году свой вековой юбилей отмечает социальная служба страны. Праздник у тех, кто каждый день спешит на помощь. Только в столице таких щедрых на сердечное тепло сотрудников трудится 1 200 человек. Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня практически каждый третий минчанин получает те или иные виды либо государственных пособий, либо помощи какой-то социальной. На учёте в территориальных центрах обслуживания населения, а у нас их в городе девять, обслуживается более 220 тысяч нуждающихся минчан.

Валентина Гончарова приходит к Анне Николаевне раз в два дня, а звонит ежедневно. И каждый такой визит помогает пенсионерке отвлечься от одиночества. Анна Мухина:

Сразу заходит и уже настроение поднимается. Я её жду-не дождусь. Вот как день приходит, в который она должна прийти, у меня появляется какое-то желание её встретить. Она со мной обо всём говорит и я ей всё могу рассказать. Для меня она, как дочь.

Доставит свежие продукты и лекарство, уберёт в квартире, а главное, всегда поддержит и найдёт нужное слово. Валентина Гончарова, социальный работник ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Центрального района г. Минска»:

Без доброго слова никуда, обязательно доброе слово, с улыбкой всегда, неважно, что у тебя дома какие-то проблемы, но ты идёшь на работу. Мы должны под них подстроиться и создать такие условия, чтобы они остались довольны моей работой.

В социальной службе отмечают, что в профессию стала чаще приходить молодёжь. И пожилой человек рядом с молодым чувствует себя моложе. С большой любовью и теплотой в свои 24 к работе относится и Алексей. В прошлом году его трудолюбие и исполнительность принесли второе место в конкурсе социальных работников.

Евгения Симоник:

Как у него хватает и времени, и терпения, и поговорить – это большая редкость.

В день у Алексея таких бабушек и дедушек – шесть человек. И ко всем нужно успеть и всем нужно угодить. Но несмотря на всю сложность, парень с удовольствием делает свою работу. Алексей Никончик, социальный работник ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Фрунзенского района г. Минска»:

Надо всегда быть энергичным, целеустремлённым, добрым, сказать, например, комплимент человеку, чтобы человек не чувствовал, что вот просто принесли продукты и ушли.