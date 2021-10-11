IT-разработки для предприятий и электронные подписи. Что покажут на региональном цифровом форуме в Бресте?

Новости Беларуси. От личного онлайн-кабинета до электронного документооборота предприятий и «Умных городов». Как развивается цифровизация страны, обсудят в Бресте на втором региональном форуме GBCregions, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый прошел в Гомеле.

Диалоговая площадка – с одной стороны, это просветительский проект. Подскажет, как обезопасить себя в глобальной сети Интернет. С другой – открывает новые цифровые грани в экономике, например, использование ID-карт и электронной подписи. Участники рассмотрят перспективы внедрения IT-разработок на предприятиях пищевой и легкой промышленности – от интернет-торговли до QR-кодов.

Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг: Мы сегодня привыкаем к тому, что по QR вы можете оплатить товар, с другой стороны – все узнать о товаре. В процессе использования этой технологии по QR-коду можно перейти на соответствующий информационный ресурс, узнать все об этом товаре: кем производится, когда начал производиться и различные аспекты, которые касаются описания данного товара. И вы как потребитель становитесь более защищены от контрафактной продукции, потому что в описании товара должно быть написано, какая коробка, какого размера.

Андрей Агеенко, заместитель генерального директора СООО «Белорусские облачные технологии»:

Технологии идут вперед. Мы движемся, не отстаем от этих технологий, поскольку построили серьезный фундамент в нашей стране как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения серьезных проектов. Мы хотели бы развивать и сети пятого поколения. Естественно, мы будем затрагивать аспект переноса информационных систем в облако на примере уже существующих министерств, ведомств, предприятий. Мы хотели бы еще озвучить наш перспективный проект, которым начали заниматься два года назад – это смарт-платформа. Покажем наши презентации, в каких сферах жизнедеятельности мы можем использовать национальную смарт-платформу. Это ЖКХ, охрана природных ресурсов, транспорт и так далее.

Сейчас доступно более 200 электронных услуг. В числе самых популярных – уплата налогов, получение сведений о зарплате и пенсии, а также таможенные услуги.