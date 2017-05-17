Ожидаемая продолжительность жизни белорусов в 2017 превысит 74 года

Запущен первый из трех интернет проектов Минздрава – портал под названием «Здоровые люди».

Новости Беларуси. Об этом заявил министр здравоохранения Валерий Малашко. Достичь такого результата удалось благодаря высокому уровню отечественной медицины, а также выполнению госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность». Она направлена, в том числе и на профилактику серьезных заболеваний. Появляются и новые формы работы с населением. Теперь у каждого есть возможность получить онлайн консультацию специалиста.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:

Форма круга, которая предложена как основной логотип портала, говорит о том, что мы сможем сформировать устойчивые поведенческие механизмы, мотивы,

домината человека, которые будут вести его к здоровьесберегающему поведению его, его семьи и близких.

Здесь собрана вся информация о симптомах заболеваний и методиках лечения, можно получить психологическую поддержку или совет по воспитанию ребенка, обсудить интересующий вопрос на форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.