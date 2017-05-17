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В Беларуси могут появиться замещающие семьи для одиноких пенсионеров

17 мая 2017 20:52
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Новости Беларуси. Замещающие семьи для пенсионеров могут появиться в Беларуси. Это новый для нашей страны вид социальной опеки.

В такой семье ухаживать за пожилым человеком могут и волонтеры, и некоммерческие организации.

При этом заключается договор, где оговариваются все условия. К примеру, вопрос проживания.

Депутаты предлагают вести такой уход на возмездной основе.

В Беларуси могут появиться замещающие семьи для одиноких пенсионеров-1

Татьяна Старинская, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Возможно, это будет где-то 0,25 ставки. При заключении договорных обязательств под контролем социального учреждения будут вести социальное хозяйство. Либо в привычных домашних условиях, у бабушки. Либо на территории того, кто забрал эту бабушку.

Аналогом замещающей семьи может служить и приемная.

Пока соответствующий законопроект окончательно не разработан, он активно обсуждается в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Фотофакт

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