В Беларуси могут появиться замещающие семьи для одиноких пенсионеров

Новости Беларуси. Замещающие семьи для пенсионеров могут появиться в Беларуси. Это новый для нашей страны вид социальной опеки. В такой семье ухаживать за пожилым человеком могут и волонтеры, и некоммерческие организации. При этом заключается договор, где оговариваются все условия. К примеру, вопрос проживания. Депутаты предлагают вести такой уход на возмездной основе.

Татьяна Старинская, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Возможно, это будет где-то 0,25 ставки. При заключении договорных обязательств под контролем социального учреждения будут вести социальное хозяйство. Либо в привычных домашних условиях, у бабушки. Либо на территории того, кто забрал эту бабушку.