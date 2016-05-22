Телевершина-2016: на что готовы ведущие ради заветной статуэтки, а кому ее доставили на дом?

Новости Беларуси. Архитекторам телевизионного эфира на неделе раздали статуэтки «Телевершины». Главная телепремия Беларуси в этом году была богата на сюрпризы. Например, одна из наград досталось пускай милому, но неодушевленному предмету. Хотя сама церемония 12-го Национального конкурса «Телевершина» оказалось душевной. «Столичное телевидение» в этом году собрало урожай из 5-ти статуэток. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ внимательно следила и за ходом церемонии, и за тем, что происходило за кулисами.

Звездный час для звезд телеэфира. Кому достался телевизионный «Оскар»? И как разворачивалась борьба за «Телевершину»? Главное телесобытие года – церемония на сцене…и за кулисами.

Шлейфы телезвезд на ступенях Дворца Республики. В этой веренице узнаваемых лиц с экранов ведущих новостей сразу и не узнать – деловые костюмы сменили на вечерние наряды. Дресс-код вечера, как на голливудских дорожках.

Наталья Немогай и Александр Серебренников, ведущие ОНТ:

– Я вот платье новое приобрела по этому случаю.

– А я позволил себе без галстука сегодня прийти.

И вот во Дворце Республики весь цвет белорусского ТВ. 12-я «Телевершина» вновь на главной сцене страны.

25 номинаций. В шорт-листе уже лучшие из лучших. Всего же на конкурс прислали почти 300 работ со всей страны. Профессиональное жюри не поленилось отсмотреть терабайты видео.

Александр Ефремов, народный артист Беларуси, сопредседатель жюри Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Приятно было определить лучших в этом году, потому что очень достойные были кандидатуры.

Символично, награждение начинают с информационщиков, тех, кто первыми передает вам последние новости. «Лучшая информационная программа» – «24 часа» на СТВ. Руководитель дирекции информационного вещания Игорь Позняк даже в момент триумфа ни на секунду не забывает про эфир.

Игорь Позняк, директор Дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

У нас через четыре минуты выпуск новостей. Очень сложный эфир – сегодня два прямых включения – из Рима и с «Телевершины». Я надеюсь, у нас получится, и мы подтвердим эту награду.

В этот момент до выхода программы остается всего пару минут. Этот прямой эфир и правда как никогда сложный – перекраивается на ходу. Главную новость — их программа победила — режиссеры, редакторы и ведущий узнают уже после запуска заставки.

Валентина Железная, шеф-редактор Дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Даже вопреки всем канонам верстки, нам это сообщение пришлось вклинить в экономический блок, чтобы поделиться этой радостью с нашими телезрителями. Зная, сколько сил вся информационная дирекция отдает на создание качественных выпусков и хороший выход в эфир, я думаю, мы могли позволить себе эту маленькую вольность.

А в это время на сцене ведущей и сценаристу церемонии Ирине Ромбальской предстоит пополнить ряды лауреатов. Для теледивы СТВ эта номинация была пятой. В сети уж начали появляться вот такие коллажи. Ди Каприо ведь тоже получил свой «Оскар» с пятой номинации»

Ирина Ромбальская, ведущая СТВ:

Когда работаешь на телевидении, начинаешь ценить команду и понимаешь, что персональная номинации никогда не говорит на самом деле полностью о твоих ощущениях, о тех, кто помогает тебе при создании программы – об операторах, о редакторах.

Кстати, весь коллектив СТВ отметили специальным призом к 15-летию телеканала.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Между 15-ю и 60-ю не только в жизни человека, но и у телеканалов, наверное, есть большая разница. Хотя у телеканала, которому 15 лет, есть одна особенность – это телеканал одной страны, свободной, независимой Беларуси. Кстати, ОНТ – 14 лет, так что можем «отпилить» вам! Мы все вместе причастны к этому и 15-летию, и 60-летию. И эта «Телевершина» – еще одна яркая страница нашей творческой жизни. Спасибо!

Еще одна командная работа СТВ не осталась незамеченной. На медиаолимп поднялась операторская группа нашего телеканала. Их глазами зрители увидели церемонию инаугурации Президента. Только на эту статуэтку у Антона Мартыненко были свои планы.

Антон Мартыненко, ведущий СТВ:

Зачем вам ее распиливать, когда можно оставить ее в сохранности у меня дома!

Алексей Юнаш, оператор СТВ:

Мы командой ее получили и командой будем на нее любоваться!

Пока Антону оставалось лишь кусать сценарий, самая сильная конкуренция образовалась вокруг номинаций «Лучший сценарист», «Лучший документальный фильм» и «Лучший репортер».

Яна Шипко, СТВ:

Надо признать, очень волнительно наблюдать за вручение главных теленаград года. Сильно переживаем за коллег.

И прямо сейчас статуэтку получает «Лучший репортер» – наша коллега Анастасия Дехтяр.

Юрия Таболин, ведущий СТВ:

Анастасия сейчас занята новым проектом, пожалуй, самым важным в своей жизни, – она недавно стала мамой. Я думаю, это достойно отдельных аплодисментов! А я после церемонии постараюсь доставить эту статуэтку Анастасии. Думаю, маленькая Верочка будет рада новой игрушке.

Сказано – сделано. Юрий спешит передать награду ее обладательнице.

Лучший репортер встречает нас всей семьей – с 4-месячной Верочкой на руках. Счастливая мама признается: награду не ожидала. За свою журналистскую карьеру уже получала в этой номинации и второе, и третье место. Так что, шутит, теперь кавалер всех репортерских орденов.

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент СТВ:

Конечно, счастлива. Потому что это все-таки признание. Это, как путают мои родители, «Грэмми», «Оскар». Кстати, я еще не поблагодарила своих родителей, ведь это такой творческий сплав: моя мама – журналист, а папа – летчик. Улетная смесь!

Колоритные репортажи – ее визитная карточка. Она бродила в монгольских степях, проникалась восточными традициями в Азербайджане и житейскими проблемами на крымско-украинской границе. А этот фильм снимала с Верой под сердцем.

Анастасия Дехтяр, специальный корреспондент СТВ:

Эта награда действительно наша с Верой, с младшей доченькой, которой как раз 4 месяца, ведь больше полугода мы ходили с ней на работу вместе!

Впрочем, семья уже готова скоро вновь наблюдать маму по телевизору. Ностальгия по репортерскому ремеслу… Недаром ведь, лучшая в своем деле!

А этот мотив знаком наверняка и маленькой Верочке, и многим поколениям телезрителей. Мишка Топа из «Калыханки» получил приз зрительских симпатий. Символичная победа. Ведь телевидение – это не только те, кто в кадре.

Владимир Воронков, актер программы «Калыханка» (Белтелерадиокомпания):

Конечно, это счастье. Сказать что неожиданно – нет, мы ждали этого. 35 лет «Калыханке» и 30 лет как Топа в эфире.

Организацией шоу и телетрансляцией престижной премии в этом году занимался телеканал СТВ. Впервые церемония прошла так ярко, подтвердив статус телевизионного «Оскара».

Тем временем телемагии поддалась даже министр информации, готовясь выйти на сцену вручать Гран-при.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Картина, которую мы видим в нашей стране, совпадает с большой мозаикой нашего национального телевидения. Все каналы старались, все внесли свою лепту в общую телевизионную картину страны.

Яна Шипко, СТВ:

И вот он – звездный час звезд телеэфира: триумфальное возвращение со сцены обладателей «Телевершины». Поздравляю, коллеги! Вперед к новым победам, чтобы делать телевидение лучше и ярче!