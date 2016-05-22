Кузница рабочих специальностей, которой интересуются на Западе: все что вы не знали о белорусских ПТУ

Новости Беларуси. На неделе в Беларусь не с праздным визитом, а для изучения опыта прилетал глава международной некоммерческой ассоциации профтехобразования. Эти учебные заведения часто неверно приписывают тем, кто не окончил школу. Или не справлялся с программой старших классов. Такое отношение появилось в 70-80-ых годах, когда в Советском Союзе как в экономике, так и образовании стал проявляться кризис. Вот тогда в народе слово «ПТУшник» стало нарицательным.

В идеале же задача профтехучилища – подготовить квалифицированного рабочего по специальности, требующей повышенного общеобразовательного уровня. То есть на выходе не просто школьный выпускник, а с аттестатом и уже дипломом о получении рабочей специальности. Евгений Пустовой – о тех, кто работает руками, и в целом – для чего нужна система профтехобразования.

Одноклассники Игоря Гриневича ещё студенты и на шеи родителей сидят, а он – специалист «оборонки» и на его плечах серьёзное производство. Парень намерено поступил не на платное отделение университета, а в колледж. Теперь даже по меркам столицы прилично зарабатывает и строит планы.

Игорь Гринкевич, наладчик станков ЧПУ:

Есть спокойная материальная база для будущего, чтобы можно было как-то развиваться, дальше жить и строить семью. С высшим образованием сложно куда-то пробиться, а среднее образование – средний класс – востребовано сейчас.

У Игоря – рабочая квалификация. По западной терминологии он «синий воротничок», но в гардеробе белорусского трудяги этот элемент одежды разного цвета. Работая на современном оборудовании, белыми остаются не то что воротнички, даже манжеты на рубашке.

Игорь Гринкевич, наладчик станков ЧПУ:

Белые воротнички, потому что у нас чисто, как в лаборатории. Цеха и все остальное обустроены.

Белорусов не делят по цвету воротничков, месту работы и обложке дипломов. Бесцветный подход в профессиональном спектре – революционный взгляд для Европы. Уже седьмой раз перенимать наш опыт приезжает глава Международной ассоциации профессионального образования. Движению WorldSkills International 70 лет и объединяет оно почти 70% землян. Больше только ООН.

Саймон Бартли, глава Worldskills International:

Беларусь изменяется, и прогресс заметен. Я как президент Worldskills international буду использовать белорусский метод для того, чтобы показать, что разница между рабочими и выпускниками вузов не столь велика. Я уверен, белорусский опыт развития профессионально-технического образования важен для мирового сообщества.

Повышать престиж рабочих специальностей и стандарты профессионального обучения – основная миссия Международной ассоциации WorldSkills International. На неделе её руководитель Саймон Бартли смог пожать руку человеку, который сохранил всю систему профтехобразвания в Беларуси и, как оказалось, во всей Восточной Европе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь – единственная на постсоветском пространстве и, пожалуй, в Восточной Европе страна, где профтехобразованию уделяется столько внимания. Сегодня бывшие республики Советского Союза просят нас, чтобы мы помогли им подготовить кадры по рабочим специальностям. Мы оптимизируем эту систему. Больше всего уделяем внимание созданию материальной базы, при том новейшей материальной базы этих учреждений. Чтобы молодые люди могли получить самую современную специальность и могли работать на самых современных орудиях производства и труда.

В отличие от своих коллег по СНГ Александр Лукашенко в своё время не дал разрушить строительные ПТУ, разорвать нити между швейными училищами и фабриками и забросить опытные поля сельхозтехникумов. Теперь путёвки в жизнь ежегодно здесь получают десятки тысяч молодых белорусов. Страна сохранила профтехобразование и развивает его по современным нормам.

Эдуард Калицкий, первый проректор Республиканского института профессионального образования:

Сегодня очень трудно разделять чисто физический труд и чисто умственный. Ни тот, ни другой сегодня в отдельности не возможен. Человек должен себя попробовать сначала в деле, и потом карьерный пут не закрыт.

Система профессионально технического обучения Беларуси сдала экзамен и на международном уровне. Пока во Дворце Независимости шла встреча на самом высоком уровне, во Дворце спорта пилили, стругали, клепали и готовили.

Международные соревнования WorldSkills – название по имени организатора своеобразных Олимпийских игр среди рабочих специальностей. А Беларусь заслужила их проведение своими победами. В этом движении наша страна второй год и уже среди «отличников». В 2015-м белорусы несколько раз продублировали свой золотой дебют.

Артём Рыбак, заместитель директора филиала УО РИПО «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»:

Представлены детали мирового уровня, которые выполняются участниками Worldskills International. При изучении программы наши учащиеся выполняют данной сложности детали.

Артём Рыбак в этом колледже как рыба в воде. Здесь он получил свое первое образование, здесь нашёл жену, а сейчас помогает учащимся найти себя в профессии. Говорит, ему преподавать значительно легче, чем было его учителям.

Артём Рыбак, заместитель директора филиала УО РИПО «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»:

Я еще помню станки, на которых числовое программирование запускается через перфоленту. Наши станки с ЧПУ довольно инновационные, и это, можно сказать, компьютер по сравнению с прошлым веком, со счетами.

Теперь вместо зубил и свёрл в рабочих руках мышки и клавиатура. Будущих операторов и наладчиков станков учат рисовать заготовки и программировать станки для их производства. В колледжах готовят к завтрашнему дню.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:

Выпускнику двух ведущих вузов страны рассказывать об успехах и пользе профтехобразования еще не приходилось, но, оказывается, база многих колледжей и лицеев Беларуси намного лучше, чем у некоторых университетов. Поэтому сюда на практические занятия приходят студенты технических вузов.

Александр Шульгович, мастер производственного обучения:

Да, наличие соответствующей базы – главное при подготовке высококвалифицированного специалиста, что показали итоги последнего конкурса WorldSkills. Мы обыграли, в какой-то степени, студентов.

В более 150 профильных заведениях обучают по 260-ти специальностям. Вместо ПТУ – лицеи, техникумы, колледжи. Поменялись не только вывески – сама идеология этих учебных заведений.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Многие инженеры, сейчас умудренные сединами, которые оканчивали университеты, они и половиной этих знаний не обладают, которыми сейчас должен обладать просто обычный рабочий. Рабочая профессия уже соответствует тому уровню знаний, который мы раньше называли высшим образованием.

Высшая школа Беларуси стремится к Болонскому двухступенчатому образованию. Профтехобразование уже работает по такому принципу. За профессиональным образованием следует средне-специальное. В итоге даже из посредственного ученика делают высококвалифицированного специалиста.

Николай Булько, директор филиала УО РИПО «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»:

Не все предприятия на данный момент оснащены современным оборудованием, к сожалению. Мы готовим кадры с прицелом на будущее.

По первой специальности он электромонтажник. Но из осветительных приборов знаком лишь с софитами. Певец и шоумен Алексей Хлестов путёвку в жизнь получил в обычном советском СПТУ.

Алексей Хлестов, певец и шоумен:

Ты можешь иметь любое образование и стать ценным сотрудником в той или иной отрасли даже не по своей профессии. Я думаю, что если у тебя есть талант к тому или иному, тебя все равно либо предприятие, либо фирма направят на повышение курсов квалификации, и ты получишь именно то образование, либо азы по той профессии, в которой ты проявил свой талант.

А сейчас даже в технических колледжах есть возможность развивать творческие способности. Здесь учат не только профессии, но и культуре.

Николай Булько, директор филиала УО РИПО «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе»:

Стараемся воспитать современного человека, который не имеет стереотипов в плане ущербности или каких-то других негативных тенденций. В скором времени мы вообще преодолеем эту планку «ПТУшник» и сформируем положительный имидж учащегося, который обучается в учреждениях профтехобразования.

Свои производства европейские бренды перенесли в Китай, а в странах Восточной Европы работает конвейер радикальных идей среди молодёжи. Дефицит квалифицированных рабочих и пробелы в воспитании тинэйджеров проблемы разные, но, по мнению экспертов, причина схожая – отсутствует система профтехобразования. Беларусь пошла по другому пути.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы делаем все для того, чтобы человек, пришедший для получения профтехобразования, мог с первого дня заниматься своей профессией, чтобы он смог оценить свои возможности, свои наклонности к тому или иному труду и познакомиться со своей будущей профессией.

Общаясь с Президентом, Саймон Бартли отметил хорошую организацию встречи и международных соревнований профмастерства. Британец даже пошутил не по-английски.

Саймон Бартли, глава Worldskills International:

Вы даже позаботились о хорошей погоде! Для меня как британца это очень важно: у нас в Лондоне постоянно идут дожди.

Но если температура и в Беларуси переменчива, то в системе профтехобразования наша страна готова и дальше делать погоду.