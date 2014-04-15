Телекомпания «ВоенТВ» отмечает 15 апреля 20-летний юбилей!

Новости Беларуси. Среди номинантов на «Телевершину» и проекты «ВоенТВ». К слову, 15 апреля оно отмечает 20-летний юбилей. Телекомпания начала работу в 1994 и за это время превратился в новостной ресурс республиканского масштаба. Программу «Арсенал», армейский тележурнал «Анфас» и специальную рубрику «Военное обозрение» знает и любит белорусский зритель. Помимо циклового контента «ВоенТВ» производит документальные фильмы, ролики социальной рекламы и даже музыкальные клипы.

Этот выпуск программы Наталья Гаврусик начинает в юбилейный раз. Ее родному каналу 20 лет. Опыт работы спецкорра, конечно, скромнее. Зато за это время в мужской профессии лейтенант успела разобраться на отлично.

Наталья Гаврусик, специальный корреспондент телекомпании «ВоенТВ»:

Всегда какие-то впечатления новые! Потому что, наверное, не у каждого журналиста есть возможность попасть на стрельбы артиллерии, на полеты авиации. Запомнилась первая съемка. Это были стрельбы артиллерии, и у меня так заложило уши от неожиданности, что мне казалось, что я просто никогда уже слышать не буду ничего!

Сегодня в эфирной сетке канала – оригинальные передачи. Программу «Арсенал», армейский тележурнал «Анфас» и специальную рубрику «Военное обозрение» знает и любит белорусский зритель. Еще одна легендарная программа «Марсово поле». Кроме популярности у телезрителей, она приобрела славу кузницы кадров для журналистики. Из нее вышли известные сегодня телевизионщики, в том числе и телеканала СТВ.

Оригинальные программы «ВоенТВ» транслируют практически все белорусские каналы. И неудивительно. По рейтингу передачи телевидения в погонах могут сравниться с контентом телекомпаний национального масштаба. При том, что в штате редакции всего 40 человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Соболевский, первый заместитель генерального директора телекомпании «ВоенТВ»:

Мы можем осилить небольшим штатом достаточно серьезный, большой пласт работ. О качестве говорят многочисленные наши награды на всевозможных телевизионных конкурсах.

К слову, о них. За вот этот ролик телекомпания получила золотую статуэтку на прошлогодней «Телевершине». «Паркур» признали лучшей социальной рекламой. Подобный контент – фишка «ВоенТВ». Еще одно информационное оружие – документалистика.

Иван Михайлов, начальник информационно-аналитичекого отдела телекомпании «ВоенТВ»:

Помимо цикловых программе, естественно, мы выпускаем еще и документальную продукцию. Один из самых ярких примеров, наверное, это «Война 1812 года: от Немана до Немана». И все фильмы делаются с таким креативом, с нестандартным подходом.

Фильмы «Граница», «Брестская крепость», «Солдаты памяти» стали флагманами военной документалистики. А совсем недавно в эфир вышла картина о белорусских гвардейских частях времен Великой Отечественной. На создание продукта исторического у телеканала суперсовременное оборудование.

Игорь Ребик, главный художник-дизайнер, начальник отдела специальных и перспективных проектов телекомпании «ВоенТВ»:

Поскольку нам приходится работать зачастую в экстремальных условиях, мы широко применяем набор экшн-камер, которые позволяют изнутри заглянуть в процессы, которые происходят в Вооруженных силах. То есть поприсутствовать, например, в кабине рядом с пилотом, увидеть непосредственно то, что видит летчик своими глазами, увидеть выстрел из танка непосредственно с брони танка или изнутри.

Несмотря на то, что уже сделано, нам признаются – у телеканала все еще впереди. Это и понятно. Ведь 20 лет – все-таки юность.

А в гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ пришли заместитель начальника телевизионных программ Сергей Чураков и начальник информационно-аналитического отдела Иван Михайлов!