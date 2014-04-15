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На аукционе в Нью-Йорке выставят более 300 предметов, связанных с освоением космоса

15 апреля 2014 08:41
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Новости мира. На аукционе в Нью-Йорке выставят более 300 предметов, связанных с освоением космоса. Среди них несколько американских и советских скафандров, часть приборной доски космической станции «Мир» и многое другое.

Предполагается, что самым дорогим лотом станет эмблема космического корабля «Аполлон-11». Она побывала на Луне и подписана всеми астронавтами. Экспонат оценивают в 60 тысяч долларов.

По мнению организаторов, следующая по списку - распечатка координат для полета на спутник Земли - должна уйти за 45 тысяч долларов.

Самый необычный лот аукциона - лунная пыль. Ее продажа в США запрещена законом.

Поэтому это единственная возможность приобрести часть одежды астронавта с осевшей на ней пылью. Кусочек Луны обойдется покупателям в 35 тысяч долларов, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# общество # Утро. Вокруг света

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