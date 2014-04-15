Как стать пилотом вертолета в Беларуси?

Новости Беларуси. Вертолёты… Эти крылатые воздушные судна вызывают неподдельный интерес. Знакомство с ними не может оставить равнодушным. Попасть в кабину вертолёта желают многие. Но только самый смелые решаются на полёт.

Как оказаться за штурвалом вертолёта? Что надо сделать для того, чтобы очутиться в небе, мы спросили у курсанта военной академии Евгения Садко. Его мы застали около вертолёта «Ми–2».

Евгений Садко, лётчик-практикант:

Это учебный вертолёт. Максимальный взлётный вес – 3700.Очень хорошая устойчивая машина. На ней уже обучаюсь третий год. Крайний курс пятый, мы будем проходить испытания на вертолётах «Ми-8».

Для того чтобы стать лётчиком, необходимо крепкое здоровье и хорошая физическая подготовка. А огромное старание и любовь к своему делу сделают из вас профессионала.

Евгений Садко, лётчик-практикант:

Лётчик – это работа, которая требует помимо здоровья, знаний, очень много времени личного. Ну и стремления, старания. Стараться как-то себя улучшать. Работать над собой. Потому что полёт бывает разный. Разные условия. Разная погода. Нужно быть готовым морально, психологически, профессионально.

Самый незабываемый – это, конечно, первый полёт!

Евгений Садко, лётчик-практикант:

Всё, что твориться вокруг, - ты не понимаешь! Землю ты не понимаешь, у тебя всё расплывается! В начале ничего не понятно! Ты пытаешься собраться. Что-то понять, сравнить. Но первый полёт – это всё-таки больше эйфории. То, что ты оторвался от земли. Человек не создан летать, а ты полетел!

Перед каждым полётом и после него вертолёт должен пройти тщательную проверку, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Андрей Букин, авиационный техник по планеру и двигателю:

Работа авиационного техника заключается в подготовке полётов, которые бывают различных видов. Мы занимаемся предварительной подготовкой, предполётной, послеполётной. Видите, у нас летают курсанты военной академии. В процессе полётов происходят перерывы. Дозоправки вертолёта, техническое обслуживание в этот момент.

Кто сказал, что лётчик - мужская профессия? Нам кажется, или в кабине приземлившегося вертолёта действительно находится девушка? Свою жизнь София Куршубадзе решила связать с небом! И нисколько об этом не жалеет!

София Куршубадзе, лётчик – спортсмен:

Это неописуемо. Вам надо сесть один раз и попробовать! Когда ты поднимаешься в воздух. И когда ты в небе один на один. Ты, машина и небо! Ты вертолёт и небо. Ты держишь его в руках и понимаешь, что вы одно целое. И у вас под ногами весь мир!