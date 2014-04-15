17 апреля лучших ведущих, сценаристов, режиссеров, репортеров, операторов Беларуси наградят на «Телевершине»-2014

Новости Беларуси. Каким будет телевидение будущего, обещают показать организаторы «Телевершины». Имена тех, кто покорил телеОлимп станут известны уже в этот четверг. Для участия в конкурсе было подано 238 заявок. Лучшие ведущие, сценаристы, режиссеры, репортеры, операторы встретятся на одной сцене. Всего отобрали 76 номинантов, которые поборются за 25 статуэток. Как отмечают члены жюри, в 2014 году хорошо представлены региональные телеканалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Ковалева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», член жюри конкурса «Телевершина»:

Ловлю себя на мысли, когда отсматриваю проекты небольших региональных студий, ловлю себя на мысли, что мне бы хотелось смотреть такие программы конкретно по Минску, того района, в котором, допустим, я живу. Потому что они настолько близки простому человеку и жителю конкретного города, при этом пытаются разнообразить методы подачи - это здорово.

Вячеслав Булацкий, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ, член жюри конкурса «Телевершина»:

Явлением стало, на мой взгляд, работа региональной могилевской телекомпании «Недетский дневник». Необычная тема, работа выполнена великолепно!

Зрителям организаторы пообещали настоящее шоу. Причем оно не ограничится только сценой. Действо будет происходить даже в зрительном зале. К тому же будет организован импровизированный мост между телевидением прошлого и будущего. Не обойдется и без сюрпризов.

Владимир Ядренцев, начальник управления электронных СМИ Министерства информации Республики Беларусь:

Конкурс будет проходить четко и красиво. Мы решили добавить еще одну номинацию, я не буду сегодня говорить, какую, пусть останется тайной до 17 апреля.

Среди номинантов на «Телевершину» и проекты ВоенТВ. Сегодня «Телекомпания, которая всегда в форме» отмечает 20-летний юбилей. Она начала свою работу в 94-ом и за это время превратилась в новостной ресурс республиканского масштаба. Программу «Арсенал», армейский тележурнал «Анфас» и специальную рубрику «Военное обозрение» знает и любит белорусский зритель. Помимо циклового контента телекомпания «ВоенТВ» производит документальные фильмы, ролики социальной рекламы и даже музыкальные клипы.