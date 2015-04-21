Телеканал СТВ с подарком посетил Республиканский госпиталь инвалидов ВОВ в Боровлянах

Новости Беларуси. «Презент к юбилейной дате». Накануне 70-летия Победы телеканал СТВ дарит подарки ветеранам. Новый телевизор появился в Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной в Боровлянах.

В гости к пациентам приехали ведущие СТВ. Ветераны делились с ними воспоминаниями, кто-то раскрыл секреты своего долголетия и хорошего настроения, и все вместе пели любимые песни. «О душевной встрече» репортаж программы Новости «24 часа» на СТВ.

Звездный десант телеведущих в госпитале ждали с нетерпением. СТВ здесь смотрят и любят, а потому гостей приняли как родных. Подарку ветераны действительно обрадовались. Проводить свободное время с новеньким телевизором пожилым людям будет значительно удобнее. А девиз СТВ – «яркие новости» ветераны теперь оценят на все 100.

Общение получилось теплым. Фронтовики вспоминали боевые будни и заряжали позитивом.

Вере Петровне Самариной уже за 90. На фронт ушла в 17. Пережила пекло Сталинградской битвы, дошла до Берлина и сегодня — в строю.

Вера Самарина, ветеран Великой Отечественной войны:

Я очень рада общению. Вы знаете, я живу одна. Я и сюда приезжаю – и пообщаться, и подлечиться, конечно.

Екатерина Забенько, ведущая телеканала СТВ:

Спасибо вам большое. Знаете, смотришь вот на вас – и жить хочется, честное слово. Вы такие молодцы.

Ирина Ромбальская, ведущая, пресс-секретарь ЗАО «Столичное телевидение»:

Сегодня мы увидели потрясающие лица, потрясающие судьбы, потрясающие истории, после которых чувствуешь, что что-то еще в жизни не сделал. И мне кажется, что все, кто сегодня это увидит, должен тоже понимать, что у него есть время исправиться, сделать что-то хорошее.

Хоть и в стенах госпиталя, ветераны не унывают и готовятся встретить 70-летие Победы. Весело и с песней.

Павел Кореневский, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Очень важно в эти дни дойти до каждого ветерана, до каждого участника Великой Отечественной войны. И даже не столько с помощью – это очень важно, с поддержкой, но и просто со словами. Потому что, ведь и слова лечат.

Телевизионным подарком ко Дню Победы всем зрителям СТВ станет масштабный марафон, который стартует на нашем канале уже 4 мая.

Ветераны пообещали: будут самыми активными зрителями.

Ветераны Великой Отечественной войны:

Какая прелесть! Какие молодцы! 9 мая будем смотреть марафон на СТВ.