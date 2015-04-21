34-летняя миниатюрная американка съела 6 кг мяса за 20 минут

Новости США. Жительница Калифорнии Молли Шайлер менее чем за 20 минут расправилась с тремя 2-килограммовыми стейками с гарниром. Как сообщает Washington Post, женщина сделала это на соревнованиях, проходивших в минувшие выходные в Амарилло (штат Техас).



Кроме стейков, женщина не забыла о трех порциях салата, запеченного картофеля и коктейля из креветок. Молли, мать четырех детей, смогла побить сразу несколько собственных рекордов, установленных в прошлом.





Возле заведения, где «обедала» Молли, 19 апреля собрались сотни желающих посмотреть на это зрелище.

Молли Шайлер:

По дороге сюда я думала, что провалюсь. Но понимала, что даже в этом случае получу бесплатный стейк.

Организаторы чемпионата отметили, что достижение Шайлер будет представлено для публикации в Книгу рекордов Гиннесса.

В ресторане The Big Texan действует правило, согласно которому клиент может получить 2-килограммовый говяжий стейк бесплатно, если сможет съесть его за час вместе с гарниром. При этом посетитель не может вставать из-за стола и прибегать к посторонней помощи. Если он не справится – ему придется заплатить за обед 72 доллара.