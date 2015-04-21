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34-летняя миниатюрная американка съела 6 кг мяса за 20 минут

21 апреля 2015 15:12
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Новости США. Жительница Калифорнии Молли Шайлер менее чем за 20 минут расправилась с тремя 2-килограммовыми стейками с гарниром. Как сообщает Washington Post, женщина сделала это на соревнованиях, проходивших в минувшие выходные в Амарилло (штат Техас).

Кроме стейков, женщина не забыла о трех порциях салата, запеченного картофеля и коктейля из креветок. Молли, мать четырех детей, смогла побить сразу несколько собственных рекордов, установленных в прошлом.

Возле заведения, где «обедала» Молли, 19 апреля собрались сотни желающих посмотреть на это зрелище. 

Молли Шайлер:
По дороге сюда я думала, что провалюсь. Но понимала, что даже в этом случае получу бесплатный стейк.

Организаторы чемпионата отметили, что достижение Шайлер будет представлено для публикации в Книгу рекордов Гиннесса.

В ресторане The Big Texan действует правило, согласно которому клиент может получить 2-килограммовый говяжий стейк бесплатно, если сможет съесть его за час вместе с гарниром. При этом посетитель не может вставать из-за стола и прибегать к посторонней помощи. Если он не справится – ему придется заплатить за обед 72 доллара.

34-летняя миниатюрная американка съела 6 кг мяса за 20 минут-1

Молли Шайлер организаторы предложили 5 тысяч долларов, если она сможет съесть три огромных куска мяса менее чем за час. Однако владельцы даже не подозревали, что женщине, вес которой не более 55 килограммов, по силам справиться с этой задачей.

Бобби Ли, совладелец заведения:
Мы видели всякое, но Молли, это что-то исключительное.

34-летняя миниатюрная американка съела 6 кг мяса за 20 минут-4



Хозяева заведения отметили, что соревнования проводятся с 1960-х годов, но ничего подобного в стенах ресторана не происходило.

Отметим, Молли неоднократно попадала на страницы прессы. И все по причине участия в гастрономических конкурсах. Поедание гамбургеров, стейков, хот-догов – настоящая страсть 34-летней американки.

34-летняя миниатюрная американка съела 6 кг мяса за 20 минут-6

# общество # Книга рекордов Гиннесса # Фотофакт # Молли Шайлер

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