18 дней до Великой Победы: 21 апреля 1945 советские войска вошли в Берлин

Новости Беларуси. 18 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до главной исторической даты 20 века.

21 апреля 1945 Центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои западнее рек Одер и Нейсе и заняли города Бернау, Вернойхен и Штраусберг. Армии 1-го Белорусского фронта ворвались на северную окраину Берлина. Боевое красное Знамя впервые стало развиваться в еще не доконца повердженной столице Германии.

А в Беларусь продолжают возвращаться эвакуированные на годы войны промышленные предприятия, государственные учреждения и учебные заведения.

Сегодня своими историями о годах военного лихолетья делятся внуки участников тех страшных событий.

Павел Дятко:

Немцы собирали всех молодых ребят, которым было, примерно, 13-19 лет, которые были военно непригодные, для того, чтобы они управляли лошадями, перевозили на телегах провиант и оружие. Моего деда тоже забрали. Всех детей должны были расстреливать после того, как они свою функцию выполняли. Мой дед тоже должен был быть в числе погибших. По счастливой случайности один немец оказался очень добрым к этим детям. Он закрыл глаза в один прекрасный момент – и эта кучка детей смогла убежать. Получается, в возрасте 13 лет надо было вернуться в свою деревню, пройдя километров 300-400. Я вообще не понимаю, как маленький ребенок мог столько в одиночку пройти. Наверное, благодаря этому доброму немцу я здесь сижу, потому что иначе деда бы не было.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам горячей линии СТВ: (017) 290-66-00 и (29) 1-600-700.

До Великой победы оставалось 18 дней.