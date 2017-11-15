Телеканал СТВ разыскал победителя лотереи, выигравшего крупный джек-пот

Новости Беларуси. Удача нашла хозяйку! Неделю назад мы рассказали о розыске обладателя крупной денежной суммы. В одну из национальных лотерей неизвестный счастливчик выиграл джек-пот – более 225 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победительницей оказалась наша зрительница из Слуцкого района. О подарке судьбы женщина узнала из нашего выпуска новостей: сюжет убедил ее перепроверить номер билета. И уже сегодня, 15 ноября, она смогла забрать заветный приз.