Телеканал СТВ разыскал победителя лотереи, выигравшего крупный джек-пот

Новости Беларуси. Удача нашла хозяйку! Неделю назад мы рассказали о розыске обладателя крупной денежной суммы. В одну из национальных лотерей неизвестный счастливчик выиграл джек-пот – более 225 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победительницей оказалась наша зрительница из Слуцкого района. О подарке судьбы женщина узнала из нашего выпуска новостей: сюжет убедил ее перепроверить номер билета. И уже сегодня, 15 ноября, она смогла забрать заветный приз.
Александр Хромылев, генеральный директор компании-оператора электронных интерактивных игр:
Долго они всей семьей не могли поверить, что 5 цифр в чек-прогнозе и 5 цифр по итогам тиража совпали. Долго не верили в это, и сама победительница рассказала нам о том, что, увидев в эфире телеканала «Столичное телевидение» сюжет о поиске победителя, – всё стало на свои места окончательно. Победительница убедилась в том, что всё происходит в реальности, что это ее победа.
Победительница угадала 5 цифр из 5 – ставка в 1,5 рубля обернулась 6-значным вознаграждением. По словам организаторов лотереи, это один из самых крупных джек-потов за всю истории розыгрыша.