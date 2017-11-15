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На стенах многоэтажек в центре Жодино появились огромные граффити, посвящённые промышленным предприятиям города

15 ноября 2017 16:04
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Новости Беларуси. Есть чем гордиться. В центре Жодино на стенах многоэтажных домов появились урбанистические изображения – настоящие «визитки» города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На стенах многоэтажек в центре Жодино появились огромные граффити, посвящённые промышленным предприятиям города-1

Новые граффити посвящены крупным промышленным предприятиям Жодино, а размер каждой картины – 500 квадратных метров. Над воплощением муралов работали местные художники.

На стенах многоэтажек в центре Жодино появились огромные граффити, посвящённые промышленным предприятиям города-3

Александр Шило, заместитель предстедателя Жодинского горисполкома по ЖКХ: 
Руководителям предприятий была предложена наша идея, которую они с удовольствием поддержали. Они же разработали дизайн-проекты рисунков. Работы были выполнены в кратчайшие сроки и были реализованы ко Дню машиностроителей. 

На стенах многоэтажек в центре Жодино появились огромные граффити, посвящённые промышленным предприятиям города-5

Следующим уличным рисунком в Жодино обещает стать очередное граффити для областного управления МЧС.
 

# общество # Граффити # Фотофакт # Александр Шило

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