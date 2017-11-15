На стенах многоэтажек в центре Жодино появились огромные граффити, посвящённые промышленным предприятиям города

Новости Беларуси. Есть чем гордиться. В центре Жодино на стенах многоэтажных домов появились урбанистические изображения – настоящие «визитки» города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Шило, заместитель предстедателя Жодинского горисполкома по ЖКХ:

Руководителям предприятий была предложена наша идея, которую они с удовольствием поддержали. Они же разработали дизайн-проекты рисунков. Работы были выполнены в кратчайшие сроки и были реализованы ко Дню машиностроителей.