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«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе

15 ноября 2017 15:45
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Новости Беларуси. Бывшее здание детского сада перепрофилировали в приют для одиноких стариков и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе-1

Дом рассчитан на 6 человек. Недавно появились и первые постояльцы. Они будут жить самостоятельно, но под присмотром социальных служб. Условия – более чем комфортные: две жилые комнаты, гостиная, кухня и санузел.

«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе-3

Есть вся необходимая бытовая техника, мебель и кухонные принадлежности Платить жителям придется только за коммунальные услуги.

«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе-5

Светлана Малиновская, директор Копыльского территориального центра обслуживания населения: 
Они живут не одни. Здесь организовано оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. Ежедневно приходит социальный работник, который оказывает помощь в приготовлении еды, уборки, стирки. 

«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе-7

Зинаида Коляда:
Все сделано, как говорят, на пять. Лучше не нужно. Тепло. 

«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе-9

София Горощеня:
У меня никого нигде нет. Спасибо моим соседям и всем добрым людям за то, что за мной все смотрят, что я никем не брошена, что все со мной. 

«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе-11

Проект «Дома надежды» победил в конкурсе местных инициатив. Реализовать идею удалось с помощью совместной программы развития ООН и Министерства экономики. Подобные дома совместного проживания работают в Узде и Вилейке.

«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе-13


 

# общество # Социальная помощь # Фотофакт # Светлана Малиновская # Зинаида Коляда # София Горощеня

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