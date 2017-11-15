«Дом надежды» для пожилых людей открылся в Копыльским районе

Новости Беларуси. Бывшее здание детского сада перепрофилировали в приют для одиноких стариков и тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дом рассчитан на 6 человек. Недавно появились и первые постояльцы. Они будут жить самостоятельно, но под присмотром социальных служб. Условия – более чем комфортные: две жилые комнаты, гостиная, кухня и санузел.

Есть вся необходимая бытовая техника, мебель и кухонные принадлежности Платить жителям придется только за коммунальные услуги.

Светлана Малиновская, директор Копыльского территориального центра обслуживания населения:

Они живут не одни. Здесь организовано оказание социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. Ежедневно приходит социальный работник, который оказывает помощь в приготовлении еды, уборки, стирки.

Зинаида Коляда:

Все сделано, как говорят, на пять. Лучше не нужно. Тепло.

София Горощеня:

У меня никого нигде нет. Спасибо моим соседям и всем добрым людям за то, что за мной все смотрят, что я никем не брошена, что все со мной.

Проект «Дома надежды» победил в конкурсе местных инициатив. Реализовать идею удалось с помощью совместной программы развития ООН и Министерства экономики. Подобные дома совместного проживания работают в Узде и Вилейке.