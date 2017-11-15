Шчыра так выказалі добрыя словы: Анатолия Ярмоленко в Госфилармонии с юбилеем поздравили друзья и коллеги

Новости Беларуси. Народного артиста Беларуси Анатолия Ярмоленко 15 ноября поздравляли с 70-летним юбилеем в Госфилармонии. Здесь собрались коллеги и близкие артиста, официальные лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как признался сам артист, свой день рождения он отметит концертом в Молодечно. Затем в графике Анатолия Ярмоленко гастроли по России. «Золотая коллекции белорусской песни» в Молодечно: чего ждать зрителям