12 любимых рептилий! Семья Соломахо о своих необычных домашних питомцах

В семье Андрея и Веры Соломахо нет кошки или собаки, зато есть 12 любимых рептилий: змеи разных размеров и мастей. С ними они делят единственную комнату, где террариумы занимают центральную часть.

В таком, на первый взгляд, странном соседстве, супруги видят только плюсы. Эти хищники не ядовиты и вероятность их укусов практически сводится к нулю.

Первая рептилия появилась в семье Соломахо два года назад. Андрея всегда интересовали эти холоднокровные особи. И на день рождения супруга подарила ему королевского питона. Вскоре змей стало больше и сегодня без них себя уже никто не представляет.

С ними без страха играет дочка Андрея и Веры – маленькая Диана. Для неё – это лучшие друзья.

Интересно, что у каждого из этих ускользающих питомцев свой характер и нрав.

В Беларуси такие питомцы – ещё экзотика. А вот в США и Германии рептилии входят в тройку самых популярных домашних животных.

Причем для страстно увлеченных людей особую ценность представляют змеи с особым окрасом. В природе таких не бывает. Их получают путём скрещивания.

Несмотря на то, что змеи плохо видят и не слышат, они всегда чувствуют хозяина. По запаху и сердцебиению. Они словно обнимают его, выражая таким образом его любовь.

В семье Соломахо уверены: бояться их не стоит. Они не обидят и обязательно подарят много радости.