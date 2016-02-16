12 любимых рептилий! Семья Соломахо о своих необычных домашних питомцах

В семье Андрея и Веры Соломахо нет кошки или собаки, зато есть 12 любимых рептилий: змеи разных размеров и мастей. С ними они делят единственную комнату, где террариумы занимают центральную часть.
В таком, на первый взгляд, странном соседстве, супруги видят только плюсы. Эти хищники не ядовиты и вероятность их укусов практически сводится к нулю.
Первая рептилия появилась в семье Соломахо два года назад. Андрея всегда интересовали эти холоднокровные особи. И на день рождения супруга подарила ему королевского питона. Вскоре змей стало больше и сегодня без них себя уже никто не представляет.
С ними без страха играет дочка Андрея и Веры – маленькая Диана. Для неё – это лучшие друзья.
Интересно, что у каждого из этих ускользающих питомцев свой характер и нрав.
В Беларуси такие питомцы – ещё экзотика. А вот в США и Германии рептилии входят в тройку самых популярных домашних животных.
Причем для страстно увлеченных людей особую ценность представляют змеи с особым окрасом. В природе таких не бывает. Их получают путём скрещивания.
Несмотря на то, что змеи плохо видят и не слышат, они всегда чувствуют хозяина. По запаху и сердцебиению. Они словно обнимают его, выражая таким образом его любовь.
В семье Соломахо уверены: бояться их не стоит. Они не обидят и обязательно подарят много радости.