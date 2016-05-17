Телеканал СТВ на 20-ой международной специализированной выставке «СМИ в Беларуси»: интерактивы, фотоконкурсы и призы

Выставка СМИ в Беларуси – единственная на постсоветском пространстве. Под куполом столичного национального выставочного центра «БелЭкспо» собрались ведущие средства массовой информации нашей страны и зарубежья, чтобы продемонстрировать зрителям и коллегам самые лучшие разработки в сфере коммуникаций. Традиционно телеканал СТВ – участник форума.

В первый день на стенде «Столичного телевидения» работали ведущие и корреспонденты новостей «24 часа»,«Неделя», «Большой город», «Столичные подробности», «Минщина», «Центральный регион».

Мастодонты телевидения создавали атмосферу праздника: приподнимали занавес телевизионной жизни, и рассказывали гостям историю развития телеканала в лицах. Который, к слову, в этом году отмечает 15-летие.

По -настоящему сотрясли стены выставочного центра те, кто встает раньше первых петухов и бодрит лучше всякого кофе – ведущие и корреспонденты самой жизнеутверждающей программы СТВ – «Утро. Студия хорошего настроения». В компании веселых артистов мы дарили улыбки пришедшей публике.

«Ранних пташек» сменили «телеатлеты», перенявшие эстафету в 3 день выставки. Для своих зрителей дирекция спортивных программ подготовила интерактивы, фотоконкурсы и, безусловно, призы.

В этот же день со своими зрителями встретились телеканал «РТР-Беларусь» и проект «Международная лига КВН». Зрителей своими шутками развлекали «весёлые» и «находчивые».

Но самой настоящей интригой оказался финальный день медиа-форума. Телеканал СТВ организовал презентации всех номинантов ежегодной премии в области телевидения – «Телевершина», которая состоится 20 мая.

Приятная новость для зрителей нашей программы «Утро»! Ольга Бурлакова и Александр Меженный будут бороться за звание «лучших» среди ведущих утренних программ.

В очередной раз выставка доказала, что у нашей телекомпании самый благодарный зритель.