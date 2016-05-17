Беларусь выбирает лучшего телеведущего страны: голосование проходит на ctv.by

Новости Беларуси. Беларусь выбирает лучшего телевизионного ведущего страны. Голосование проходит на сайте СТВ. Результаты будут озвучены на национальном конкурсе «Телевершина».

Всего в списке на победу в самой народной номинации 22 претендента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдайте и вы свой голос за любимого телеведущего. Свое мнение может выразить каждый на сайте нашего телеканала до полудня четверга, 19 мая. Заходите и поддерживайте своих фаворитов.

Торжественная церемония награждения победителей «Телевершины» состоится 20 мая во Дворце Республики. За организацию шоу в 2016 году отвечает СТВ. Телеверсию смотрите на нашем телеканале в субботу, 21 мая.