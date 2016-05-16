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Поликлиники Минска перешли на летний режим работы

16 мая 2016 18:10
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Новости Беларуси. Столичные поликлиники перешли на летний режим работы. На этот сезон утвержден новый график оказания медицинской помощи врачами всех специальностей, регистратур и вспомогательных служб.

Так, по выходным дням сократили время приема вызовов врача на дом, а также само посещение медперсоналом пациентов. Изменили и время работы регистратуры.

Подробнее ознакомиться с новым графиком работы минских медучреждений можно на сайте Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, а также на информационных порталах поликлиник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

 

# общество # Поликлиники в Минске

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