Телефоны психологической помощи действуют в Минске и во всех областных центрах

Телефоны доверия (психологической помощи) в Беларуси действуют во всех областных центрах и Минске. Обратиться на республиканскую «Детскую телефонную линию» можно по номеру 8-801-100-1611.

В Минске работают отдельные телефоны доверия для взрослых 8-017-290-44-44 и 8-017-290-43-70 и для детей, подростков 8-017-263-03-03.

Экстренную психологическую помощь в Бресте можно получить по номеру 8-016240-62-26, в Витебске – 8-021261-60-60, в Гомеле – 8-023231-51-61.

В Гродно действует короткий номер 170 (он доступен только для жителей области).

В Могилеве нуждающимся в психологической помощи нужно звонить по телефону 8-022247-31-61, в Минской области – 8-017202-04-01.

Кроме того, в Беларуси действует сеть центров дружественного отношения к подросткам.