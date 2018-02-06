Белорусский Славгород занял пятое место в мире по количеству выпавшего снега 5 февраля

Новости Беларуси. В Беларуси на смену снегопадам и ветру пришли сильные морозы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже будущей ночью столбики термометров могут опустится до – 18 градусов.

Запомнятся и минувшие сутки. Белорусский Славгород вошел в список мест на Земле, где 5 февраля выпало самое большое количество осадков. Первые четыре строчки в мировом рейтинге заняли города в европейской части России – Павловский Посад, Кострома, Никольск и Спас-Деменск. Белорусский Славгород – на пятом месте.