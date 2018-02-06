Готовим домашние пельмени как у бабули. Пошаговый рецепт

Согласитесь, что домашняя кухня всегда вкуснее и полезнее, а готовить по бабушкиным рецептам одно удовольствие. Так, с утра пораньше мы отправились в гости к Татьяне Станиславовне, чтобы узнать секрет ее фирменного семейного блюда – пельменей!

Татьяна Трифонова:

Начнем мы с теста, берем стакан минеральной воды и вбиваем одно яйцо. Взбиваем венчиком, затем соль и сахар по пол чайной ложки, взбиваем. Добавляем 4 столовые ложки подсолнечного масла.

Берем 4 стакана муки и обязательно просеиваем ее через сито. Тщательно все вымешиваем, чтобы масса получилось однородной и не сильно густой. Эластичность тесту придает минеральная вода, поэтому пельмешки у нашей хозяюшки никогда не разваливаются! Когда масса легко отстает от рук – это верный признак того, что она готова. А значит – самое время оставить ее в покое на 20 минут и приступить к начинке.

Татьяна Трифонова:

Фарш я обычно делаю сама, смешиваю свинину с курицей, или говядину со свининой, в фарш я добавляю специи типа овощей побольше. Соль стараюсь не сыпать, потому что, как правило, сейчас все приправы соленые.

Для пикантности можете добавить в фарш маленькую луковицу и два зубчика чеснока. Наше тесто универсальное, поэтому идеально подойдет и для чебуреков и для вареников. Оно хорошо с любыми начинками: сыр, грибы, ветчина, шпинат, творог, ягоды – что угодно вашей душе. Отдохнувшее тесто тонко раскатываем и вырезаем кружочки при помощи стакана. Чем тоньше стекло, тем будет удобнее! Можете разделить массу на несколько частей и сделать пельмешки с разными вкусами.

Татьяна Трифонова:

Начинаем лепить пельмени, у меня вот чайная ложечка фарша, хорошо вот защипываем верхнюю часть, и кончики тоже вот так закрепляем.

Пельмени любят мои внуки, всегда приезжают из города и просят, чтобы я им обязательно сделала их любимые пельмешки. Я даже детей приучала: сядем в выходной день и начинаем лепить.

Важный момент! Пельмени любят свободу, поэтому кастрюлю выбирайте побольше и обязательно немного посолите кипящую воду и бросьте туда лавровый лист. Варить достаточно 10-15 минут. Как только пельмени всплывут наверх – можете их доставать!