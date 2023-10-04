Телефонных мошенников в Минске приговорили к лишению свободы до 9 лет и штрафу до тысячи базовых

Новости Беларуси. Лишение свободы до 9 лет и штраф до тысячи базовых величин. В суде Московского района столицы вынесли приговор телефонным мошенникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скамье подсудимых пять человек. Все они участники организованной группы. Осужденные действовали по наработанной преступной схеме. Под видом сотрудников банка совершали телефонные звонки и убеждали потерпевших предоставить доступ к их личным денежным счетам. Всего от деятельности аферистов пострадали порядка 250 граждан.

Анна Грузневич, помощник прокурора Московского района Минска:

С учетом позиции государственного обвинителя суд Московского района города Минска постановил обвинительный приговор. Обвиняемым по части 4 статьи 209, части 4 статьи 212, части 2 статьи 206 Уголовного кодекса назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом от 40 базовых для несовершеннолетнего до 1 000 базовых величин. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.