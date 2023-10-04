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Белорусские аграрии намолотили более 8 млн тонн зерна с учётом рапса

04 октября 2023 10:42
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Очередной рубеж пройден. Белорусские аграрии отправили в закрома более восьми миллионов тонн зерна с учетом рапса. Без малого семь миллионов тонн республиканского каравая составляют зерновые, зерно-бобовые и кукуруза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские аграрии намолотили более 8 млн тонн зерна с учётом рапса-1

Царицу полей в эти дни убирают во всех областях республики. Комбайнеры освоили уже почти 75 тысяч гектаров площадей. Зеленой массы на корм животным заготовили свыше 16 миллионов тонн. К финалу движется уборка гречихи. Четыре области уже справились с задачей. Культура осталась на полях витебского и могилевского регионов. Общий намолот превышает 49 тысяч тонн. Что касается корнеплодов, в сельхозорганизациях накопали уже свыше полумиллиона тонн картофеля и более 1 миллиона 600 тысяч тонн сахарной свеклы. Упали в землю и семена будущего урожая. Опустевшие поля аграрии засевают озимыми зерновыми. К слову, идут с опережением графика. Результат на это утро – 82 % площадей от плана.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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