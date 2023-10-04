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МЧС Беларуси: на большей территории страны наблюдается усиление ветра

04 октября 2023 11:00
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Новости Беларуси. МЧС предупредило белорусов о погодной опасности. На большей части территории страны наблюдается усиление ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. В отдельных районах уже отмечаются нарушения в работе электроснабжения. Аварийные бригады ведут восстановительные работы в Ошмянском и Гродненском районах, где в результате падения деревьев произошли обрывы линий электропередачи.

МЧС Беларуси: на большей территории страны наблюдается усиление ветра-1

В регионе ночные порывы ветра вызвали и другие проблемы. Спасателям и коммунальщикам пришлось выезжать на распиловку упавших деревьев, которые мешали проезду автомобилей на дорогах или повредили строения. Так, в самом областном центре дерево упало на жилой дом, ветками выбило окно на одном из балконов.

МЧС Беларуси: на большей территории страны наблюдается усиление ветра-4

Тереса Цихун, жительница Гродно:
Сегодня ураган этот был, оно упало. Вот Маше окно выбило. Оно лежало полностью на доме. Даже видите, как дом поцарапанный.

МЧС Беларуси: на большей территории страны наблюдается усиление ветра-7

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:
Спасатели областного центра оказывали помощь в распиловке поваленных деревьев на улице Ученической, Железнодорожной и Парижской Коммуны в Гродно. Кроме того, работники МЧС по всему региону совместно с представителями коммунального хозяйства провели работы по уборке поваленных аварийных деревьев.

МЧС Беларуси: на большей территории страны наблюдается усиление ветра-10

Ветреная погода сохраняется. В МЧС напоминают, что стихия может стать причиной повреждения и даже обрушения слабо закрепленных конструкций, а также кровель зданий. И призывают к осторожности.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Адиева # Фотофакт

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