МЧС Беларуси: на большей территории страны наблюдается усиление ветра

Новости Беларуси. МЧС предупредило белорусов о погодной опасности. На большей части территории страны наблюдается усиление ветра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. В отдельных районах уже отмечаются нарушения в работе электроснабжения. Аварийные бригады ведут восстановительные работы в Ошмянском и Гродненском районах, где в результате падения деревьев произошли обрывы линий электропередачи.

В регионе ночные порывы ветра вызвали и другие проблемы. Спасателям и коммунальщикам пришлось выезжать на распиловку упавших деревьев, которые мешали проезду автомобилей на дорогах или повредили строения. Так, в самом областном центре дерево упало на жилой дом, ветками выбило окно на одном из балконов.

Тереса Цихун, жительница Гродно:

Сегодня ураган этот был, оно упало. Вот Маше окно выбило. Оно лежало полностью на доме. Даже видите, как дом поцарапанный.

Ольга Адиева, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

Спасатели областного центра оказывали помощь в распиловке поваленных деревьев на улице Ученической, Железнодорожной и Парижской Коммуны в Гродно. Кроме того, работники МЧС по всему региону совместно с представителями коммунального хозяйства провели работы по уборке поваленных аварийных деревьев.