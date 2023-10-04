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Кубраков встретился с главой двора наследного принца в Абу-Даби

04 октября 2023 10:43
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Об укреплении дружеских и рабочих контактов шла речь и в ОАЭ. В этой стране с визитом находится делегация МВД Беларуси. В Абу-Даби состоялась встреча Ивана Кубракова с главой двора наследного принца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны подтвердили намерения сотрудничать по линии внутренних дел. Несмотря на приток эмигрантов и другие внешние обстоятельства, уровень преступности в ОАЭ очень низкий.

Кубраков встретился с главой двора наследного принца в Абу-Даби-1

И белорусская делегация планирует позаимствовать опыт зарубежных коллег. Так, сегодня, 4 октября, наши правоохранители побывали в полицейском колледже Абу-Даби и центре оперативного управления МВД. Ознакомились с материально-технической базой. Кроме того, делегация Беларуси посетила мемориал «Вахат Аль Карама», где почтили память воинов, которые отдали свои жизни, защищая родину. По словам Ивана Кубракова, потенциал развития взаимодействия наших стран неисчерпаем. Напомним, ранее министр встретился со своим коллегой в ОАЭ. Главы ведомств договорились о партнерстве по целому ряду направлений. Они подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности и противодействия терроризму и планируют взаимно признавать водительские удостоверения.

# Беларусь-ОАЭ # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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