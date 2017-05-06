Прямой эфир

Всегда с приподнятым настроением приходим: во Дворце Республики начались мероприятия по случаю Дня Победы

06 мая 2017 18:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Торжественным собранием во Дворце Республики 6 мая начались официальные мероприятия по случаю Дня Победы. Уже по традиции его главными героями становятся, конечно же, ветераны и труженики тыла.

С каждым годом такие встречи становятся все более ценными.

Поэтому собравшись у концертного зала, ветераны долго общаются и лишь затем занимают почетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всегда с приподнятым настроением приходим: во Дворце Республики начались мероприятия по случаю Дня Победы-1

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны:
Мы, участники войны, которые своим трудом приближали День Победы, конечно же, очень рады такому событию и

всегда с приподнятым настроением приходим с тем, чтобы вместе праздновать эту знаменательную дату.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Очень важно, чтобы наши молодые люди, подрастающее поколение (может быть, это уже и заезженный термин, плакатного уровня). Но если люди не помнят своей истории, не знают, то они не будут полноценными гражданами.

Не смогут своевременно сделать правильный выбор, выбирая пути и направления социально-экономического развития страны.

# общество # Фотофакт # Андрей Кобяков # День Победы 2017 # Михаил Шашков

Другие новости рубрики

Все новости
Через 72 года после Победы мы помним каждого: Олег Новицкий с борта МКС поблагодарил ветеранов
06 мая 2017 17:45

Через 72 года после Победы мы помним каждого: Олег Новицкий с борта МКС поблагодарил ветеранов

Музыканты, циркачи, воздухоплаватели: на какие уличные мероприятия стоит сходить летом в Минске
06 мая 2017 17:11

Музыканты, циркачи, воздухоплаватели: на какие уличные мероприятия стоит сходить летом в Минске

Площадки для уличных музыкантов в Минске: подано 250 заявок, прослушивание 13 мая
06 мая 2017 16:50

Площадки для уличных музыкантов в Минске: подано 250 заявок, прослушивание 13 мая