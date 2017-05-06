Всегда с приподнятым настроением приходим: во Дворце Республики начались мероприятия по случаю Дня Победы

Новости Беларуси. Торжественным собранием во Дворце Республики 6 мая начались официальные мероприятия по случаю Дня Победы. Уже по традиции его главными героями становятся, конечно же, ветераны и труженики тыла.

С каждым годом такие встречи становятся все более ценными.

Поэтому собравшись у концертного зала, ветераны долго общаются и лишь затем занимают почетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.