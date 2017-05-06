«Спортивная жизнь заставляет стоять на ногах»: как в 93 года сохраняет бодрость бывший разведчик

Еще один герой Великой Отечественной – Михаил Михайлович Бобров, почетный гражданин Санкт-Петербурга, отважный разведчик и не дряхлеющий душей и разумом человек. Можно было бы добавить – и телом, потому что занесен в Книгу рекордов Гиннесса, как старейший покоритель Северного полюса. Интервью с ним вы увидите в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым в День Победы. А я предлагаю часть беседы, которая не вошла в программу, но весьма интересна и оптимистична – воистину нет предела человеческим способностям, даже в 93 года…

Михаил Михайлович, большое спасибо, что нашли возможность побеседовать. Вы уникальный человек, Вам сейчас 93 года. Позвольте такой вопрос: как вы считаете, чем отличается жизнь в 93 года от жизни в 83?

Михаил Бобров, профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, почетный житель Санкт-Петербурга:

Физиология делает свое дело потихоньку комсомольские порывы и настрой уже отсутствуют.

А в 83 у Вас еще был комсомольский настрой?

Михаил Бобров:

Совсем недавно, еще года три назад был. Резко человек подходит к своему определенному концу и ощущает, что потихонечку организм успокаивается, ретивость исчезает. Надо потихоньку готовиться.

Вы почетный заведующий кафедрой физической культуры. Как выглядит Ваш рабочий день? Как много физической культуры в Вашем рабочем дне?

Михаил Бобров:

Я как-то обратился к Александру Сергеевичу: «Отпустите меня на вольные хлеба». Он сказал: «Если ты уйдешь, ты пропадешь». И действительно, это такой аккумулятор, который студенческой молодежи дает такую подзарядку. Такие прекрасные студенты, они умные, стервецы, они все хороши, потому что воспитывать надо. Потому что иногда наше телевидение портит ребят, да еще ночные клубы. Кстати, он не разрешает туда ходить и правильно делает. Понимаете, работа в университете создает возможность стоять, следить за собой, двигаться. И потом, у нас были очень интересные походы с ребятами – все это такая артельная спортивная жизнь, она заставляет еще стоять на ногах.

Я знаю, что вы внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самый взрослый человек, который покорил вершину на Северном полюсе. Какое из Ваших самых последних покорений, которым бы Вы могли поделиться?

Михаил Бобров:

Я катаюсь на горных лыжах очень здорово. Я катаюсь не по тем склонам, где ратраки все укатали и разгладили и люди получают удовольствие.

Этой зимой Вы катались?

Михаил Бобров:

Этой зимой нет, не катался. А года два назад катался прилично. У меня были переломы серьезные, поэтому я себя немножко отпустил, ослабил. Мы договариваемся заранее с лавинщиками, с гляциологами, состояние снега, что там, как. На вертолете, наша компания хорошая, человека 4-5. Вот такой фрирайд исполняем, снег глубокий, опускаешься в снег, стоишь по пояс. Идет компания наша, каждый выбирает себе маршрут или друг за другом. И самое интересное, что надо уметь читать снег. Что значит «читать снег»: ты вылетаешь в пушистый снег, ты завалишься, вставать очень трудно; ты можешь вылететь на наст приличный ледяной, где скорость прибавится так лихо! Лыжи могут выскочить на наст прочный, но он ломается под вашим весом, лыжи могут уйти под этот наст, и будешь кувыркаться долго. Всему этому мы научились в бою на перевалах Кавказа, подхватили от горно-стрелковой дивизии Эдельвейс немецкой. Если ты завалишь все в снегу, тебя расстреляют, поэтому стояли, как черти, здорово ходили на горных лыжах. Это все осталось в душе, в сердечке, поэтому желательно двигаться, кататься – это настрой жизненный.