Телеэкскурсия в зал музея истории ВОВ с самой трагической экспозицией

6 мая 1945 года в Сан-Франциско состоялась первая Генеральная Ассамблея ООН.

ООН сегодня — главная международная организация, созданная для укрепления мира и безопасности. Сейчас в ее составе 193 государства, но Беларусь была в числе первоначальных 50, подписав Устав ООН.

В разработке и утверждении Устава ООН Беларусь принимала непосредственное участие. И тогда же, на первом заседании, была включена в состав членов ООН. Даже несмотря на то, что тогда еще являлась одной из союзных республик.

Кстати, пару недель назад руководители ООН посетили музей истории Великой Отечественной войны в Минске. Заместитель генерального секретаря ООН и генеральный секретарь по промышленности после экскурсии назвали музей одним из лучших в мире.

За неполный год работы музей успели посетить почти 400 тысяч человек, в том числе и гости со всех концов мира. Если вы еще не успели побывать там, предлагаем вам отправиться на виртуальную экскурсию.

Смотрим телеэкскурсию Ирины Мартьяновой из зала музея истории Великой Отечественной войны с самой трагической экспозицией, где представлена история оккупации Беларуси.