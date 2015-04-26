Заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам о зеленой экономике, инновациях и праздновании 70-летия победы в ВОВ

Новости Беларуси.На неделе в Минске шла речь о промышленности будущего для европейских и центрально-азиатских стран со средним уровнем дохода. Представители правительств и деловых кругов 25 стран думали, как лучше и эффективнее торговать. Экономике для роста нужны инновации. Об этом и не только программа «Неделя» поговорила заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ву Хонбо.

В росте экономики сегодня большое значение играют инновации. В этом смысле, какой потенциал вы видите в развитии мировой экономики, может быть, в развитии Беларуси в том числе?

Ву Хонбо, заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по экономическим и социальным вопросам:

Как вы и сказали, это действительно так. Инновации – это ключ к развитию по многим направлениям. И я думаю, что в вашей стране есть множество условий и возможностей, необходимых для работы с инновациями.



Сегодня много говорится о зеленой экономике. Как вы считаете, в ближайшем будущем, мир может развиваться, не нанося вреда окружающей природе?

Ву Хонбо:

Зеленая экономика – совсем свежая концепция. Она стала более-менее популярной лишь в последние несколько лет. Суть ее в том, что она должна основываться на технологиях, которые не будут вредить окружающей среде. В более широком смысле, зеленая экономика – часть более глобального развития. Мы же с вами понимаем, что страны в любом случае отличаются друг от друга, так что нам, во-первых, однозначно нужно пространство для политики, чтобы позволить каждому правительству принимать решение, какой вид зеленой экономики нужен для каждого конкретного государства. И, во-вторых, необходим обмен, и в некоторых случаях – помощь в оснащении технологиями, чтобы помочь национальным парламентам начать их собственную зеленую экономику. И международное партнерство в этой сфере также очень необходимо.



В этом году Беларусь будет праздновать 70-летие победы в Великой Отечественной. Как вы относитесь к этому событию в контексте мировой истории?

Ву Хонбо:

Эта дата очень важна. Объединенные нации готовятся отметить семидесятилетнюю дату своего основания. И в России, и в Беларуси, готовятся к празднованию 70-летия победы над нацистской агрессией. А в Китае будут отмечать 70-летнюю годовщину над японской агрессией. Мы едины в праздновании завершения Второй мировой войны. У меня была возможность посетить ваш музей Великой Отечественной войны. Я был невероятно впечатлен. Потому что этот город и эта страна принесли огромную жертву. Минск фашистские войска практически сравняли с землей. И мы должны помнить, что за сегодняшний мир и справедливость, наши деды заплатили своими жизнями, чтобы защитить то, что мы имеем сегодня. Мы должны ценить то, что у нас есть сегодня. И работать все вместе, чтобы защищать мир и поддерживать безопасность.