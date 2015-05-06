Новости Беларуси. В преддверии дня Великой Победы на предприятии «Гродно Азот» чествовали своих сотрудников-ветеранов Великой Отечественной. Приём в честь героев войны организовали молодые работники завода, чтобы поблагодарить и за мирное небо, и за труд. Фронтовики, всю жизнь отработавшие на производстве, не только поделились воспоминаниями, но и дали начинающим специалистам профессиональные советы.

6 мая на предприятии «Гродно Азот» самые главные гости — ветераны Великой Отечественной. С цветами их встречают десятки работников. И неудивительно: ведь эти фронтовики строили предприятие и здесь же потом трудились. В канун Великой Победы их снова собрали вместе, чтобы поблагодарить и за мирное небо, и за тяжёлый труд.

Фронтовик Владимир Туповский такому тёплому приёму очень рад. Ветеранов сегодня встречает заводская молодёжь, а это, говорят пожилые люди, добрый знак — их дело продолжается. Ребята интересуются и боевыми подвигами, и историей создания завода. Владимир Иванович знает об это как никто другой. Именно он в 60-х лично выбирал площадку для нового предприятия.

Владимир Туповский, ветеран Великой Отечественной войны:

56 лет тому назад на этом месте был аэродром. Мы начали добиваться, чтобы на этом месте был азотно-туковый завод. Первый завод азотных удобрений в республике. И благодаря усилиям советских партийных органов, нам удалось остановиться на этой площадке.

Слова благодарности и, конечно, памятные подарки ожидали каждого уважаемого гостя. Без внимания не остался никто.

Алексей Емельянчик, работник ОАО «Гродно Азот»:

Сегодня хотелось поздравить, подойти к человеку, поблагодарить. Дела молодёжные, но мы вместе. И старое поколение, всегда нам помогает, выручает.

Константин Маянов, генеральный директор ОАО «Гродно Азот»:

У многих из нас ныне работающих на Азоте, отцы и деды, воевали и погибли на той войне. Забота о ветеранах не ограничивается только предпраздничной неделей. И в коллективном договоре, и в ежедневной работе всегда находится время уделить им внимание, поздравить, отметить юбилейную дату.

Именно такое простое внимание к себе и ценят больше всего ветераны. Порой обычная беседа для фронтовиков дороже даже самого ценного подарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.