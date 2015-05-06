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Приглашаем посетить стенд СТВ на Международной выставке «СМИ в Беларуси»

06 мая 2015 17:26
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Анастасия Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Выставка СМИ проходит у нас несколько дней. И каждый день телеканал СТВ на своем стенде представляет одни из главных проектов на нашем канале. В частности, это проекты «Поющие города», которые уже, благо, прошли 3 сезона. В этом году мы ожидаем 4 сезон.   

7 мая (четверг)

День работников связи, телевидения и радио

На главной площадке - презентация СТВ 

СТВ 12.00-13.00 презентация программы «Утро. Студия хорошего настроения», проведение кастинга ведущих для программы «Погода на неделю», показ промо-роликов

Ведущие презентации Ольга Бурлакова, Юрий Царёв, Александр Меженный

Приходите! Будет интересно!

Вход свободный!

На площадке Национального выставочного центра «Белэкспо» представлено более 400 участников из 12 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новинками удивляют  и предприятия, продвигающие печатную продукцию на рынок. Современные киоски, где есть беспроводной интернет и возможность выпить чашечку кофе, продажи увеличивают в разы.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Киоски, эта форма торговли,  – это форма для тех деловых людей, которые спешат на работу и, увидев такой красивый объект, даже приостановив в положенном месте авто, зайдут и купят свежую газету и еще сделают маленькую передышку.

# общество # СМИ Беларуси # Анастасия Ганиева

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