Приглашаем посетить стенд СТВ на Международной выставке «СМИ в Беларуси»

Анастасия Ганиева, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Выставка СМИ проходит у нас несколько дней. И каждый день телеканал СТВ на своем стенде представляет одни из главных проектов на нашем канале. В частности, это проекты «Поющие города», которые уже, благо, прошли 3 сезона. В этом году мы ожидаем 4 сезон.
7 мая (четверг)
День работников связи, телевидения и радио
На главной площадке - презентация СТВ
СТВ 12.00-13.00 презентация программы «Утро. Студия хорошего настроения», проведение кастинга ведущих для программы «Погода на неделю», показ промо-роликов
Ведущие презентации Ольга Бурлакова, Юрий Царёв, Александр Меженный
Приходите! Будет интересно!
Вход свободный!
На площадке Национального выставочного центра «Белэкспо» представлено более 400 участников из 12 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новинками удивляют и предприятия, продвигающие печатную продукцию на рынок. Современные киоски, где есть беспроводной интернет и возможность выпить чашечку кофе, продажи увеличивают в разы.
Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Киоски, эта форма торговли, – это форма для тех деловых людей, которые спешат на работу и, увидев такой красивый объект, даже приостановив в положенном месте авто, зайдут и купят свежую газету и еще сделают маленькую передышку.